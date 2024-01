Belen Rodriguez è nella sua amata argentina in compagnia dei genitori e di Elio Lorenzoni ma alcuni dei suoi video non hanno convinto i fan.

Belen Rodriguez è partita per la sua amata Argentina con i suoi figli, i genitori e il fidanzato, Elio Lorenzoni. Sui social la showgirl ha condiviso nelle ultime ore un video in cui la si vede ballare in maniera provocante e gli haters non hanno perso occasione per prenderla di mira:

“La depressione è questa?”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Ostenti una felicità che non c’è”, e ancora: “Lei che 2 mesi fa era depressa”.

Belen Rodriguez: il balletto provocante sui social

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza in Argentina all’insegna dell’amore e della famiglia ma, sui social, i leoni da tastiera non perdono l’occasione per prenderla di mira: nelle ultime ore c’è anche chi ha messo in discussione le dichiarazioni fatte recentemente dalla showgirl a Domenica In, dove aveva ammesso di essere entrata in depressione dopo la sua rottura dal marito, Stefano De Martino (che a suo dire l’avrebbe tradita con almeno 12 donne).

Sui social la showgirl argentina continua a mostrarsi felice e rilassata accanto al nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, e i fan dei social continuano a chiedersi se la storia tra i due sia destinata a durare. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e finora Elio sembra aver preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata accanto alla showgirl.