Francesco Totti ha visualizzato alcuni scatti della fanpage Tottiblasifamilyfans con protagonisti lui e la sua famosa ex moglie.

La pagina fanpage Tottiblasifamilyfans ha pubblicato in queste ore alcune vecchie foto che ritraevano Francesco Totti e Ilary Blasi abbracciati difronte al mare di Sabaudia e ha svelato che gli scatti in questione sarebbero stati visualizzati dallo stesso Francesco Totti. Sui social c’è chi si è chiesto se l’ex Capitano non abbia guardato le foto per nostalgia verso il suo passato accanto alla conduttrice o se, invece, il suo non sia stato un semplice “errore”.

Francesco Totti

Francesco Totti: il click alle foto con Ilary Blasi

Una delle fanpage social dedicata a Francesco Totti e a Ilary Blasi ha pubblicato in queste ore alcune foto dell’ex calciatore all’epoca del suo matrimonio con Ilary Blasi e a quanto pare – stando a quanto rivelato dalla stessa fanpage – il celebre ex Capitano della Roma avrebbe visualizzato le stories in questione con il suo profilo social personale.

Nei giorni scorsi Totti aveva anche messo un like ad un post di un noto ristorante di Roma in cui appariva la sua celebre ex moglie, e per questo in tanti iniziano a chiedersi se non possa essersi trattato di un errore o di un gesto fatto intenzionalmente dall’ex calciatore, che nel frattempo si trova alle Maldive con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan dei social non resta che attendere.