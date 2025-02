Belcanto: ecco le location della fiction di Rai 1

Ecco quali sono le location di Belcanto, la fiction in costume di Rai 1 ambientata nell’Italia del 1800 con protagonista Vittoria Puccini.

Lunedì 24 febbraio 2025 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Belcanto, la fiction ambientata nell’Italia del 1800 con protagoniste Maria e le sue due figlie, Antonia e Carolina, che si traferiscono a Milano per sfuggire al marito violento e per inseguire il sogno di diventare cantante di opera lirica al Teatro alla Scala. La prima stagione è composta da otto episodi, suddivisi in quattro puntate, in onda ogni lunedì sera. Vediamo ora qual è il cast e quali sono le location di Belcanto.

Belcanto: il cast della serie TV

Maria, la protagonista principale di Belcanto è interpretata da Vittoria Puccini. Le due coprotagonist sono invece le due figlie, ovvero Antonia e Carolina, che sono interpretate rispettivamente da Caterina Ferioli e da Adriana Savarese.

Nel cast della serie TV troviamo anche Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Nicolò Pasetti, Andrea Venticchio, Serena De Ferrari, Andrea Bosca e Antonio Gerardi.

Belcanto: le location della fiction di Rai 1

Le location di Belcanto sono sparse in varie regioni d’Italia: la storia inizialmente inizia a Napoli ed è proprio nel capoluogo di regione della Campania che sono state girare le prime scene della fiction. Tra le location si può riconoscere per esempio la celebre Piazza del Plebiscito.

Altre location si trovano poi in Emilia Romagna, dove sono state girate delle scienze a Piacenza (si possono riconoscere Piazza Sant’Antonio e il Teatro Municipale). Nel Lazio le attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori hanno girato a Roma e a Tivoli.

Ma la maggior parte delle location di Belcanto si trovano in Lombardia, dove è ambientata principalmente la storia. Sono state girate scene a Stezzano, in provincia di Bergamo (qui si trova la Villa Caroli Zanchi che si può ammirare nel corso delle puntate), poi a Brescia (in particolare segnaliamo il Teatro Grande), e a Pavia. Quello che viene presentato come il Teatro alla Scala è infatti nella realtà il Teatro Fraschini di Pavia.