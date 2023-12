Dopo l’ultima puntata andata in scena del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sembra decisa ad abbandonare il reality. Ecco perché.

Un’altra puntata molto forte è andata in scena al Grande Fratello e, come spesso capita, la diretta lascia conseguenze. Alle volte anche pesanti. Più o meno è questo che è accaduto a Beatrice Luzzi che pare intenzionata a voler abbandonare il reality dopo aver visto i suoi figli.

Beatrice Luzzi vuole lasciare il Grande Fratello: lo sfogo

Beatrice Luzzi

L’attrice, sempre molto attiva nelle dinamiche del reality, si è presa di nuovo la scena. Questa volta non per discussioni o tensioni con altri concorrenti, ma per la volontà di lasciare il GF. Dopo aver incontrato i suoi figli nel corso dell’ultima puntata, la Luzzi pare aver notato nei due ragazzi alcuni segnali che l’hanno fatta riflettere.

Parlando prima con Monia e poi con Fiordaliso, quindi, Beatrice ha spiegato: “Qui così non posso proprio restare. La cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta, io lo sapevo. Io lo sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più. Ho avuto prima la conferma”.

Parole che fanno eco a quelle di qualche tempo fa quando proprio l’attrice aveva avuto un crollo dettato proprio dalla mancanza dei propri figli. “Mancano ancora diversi mesi, tanta roba”, ha aggiunto. “Sono tanti due o tre mesi. Per i miei figli sono tanti. Sono qui da tre mesi, se fossero cinque mancherebbe poco. Fiorda tu non puoi fare nulla, hai già fatto tantissimo. Non cambierebbe nulla, io penso questo per i miei bambini”.

Staremo a vedere se effettivamente la concorrente deciderà di lasciare oppure no.

Di seguito anche un post Instagram del programma con l’incontro andato in scena tra l’attrice e i suoi figli: