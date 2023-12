Dure parole di Beatrice Luzzi al Grande Fratello contro Anita Olivieri, rea di manipolare e controllare Giuseppe Garibaldi.

Momento di parole pesanti per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Quando l’attrice parla, l’attenzione è massima, specie se le dichiarazioni sono decisamente forti. La donna se l’è presa contro Anita Olivieri e, parlando con Fiordaliso, non ha risparmiato affondi pesanti sul suo comportamento verso Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi contro Anita al GF

Beatrice Luzzi

Dopo la parola fine al triangolo che si era creato tra Mirko Brunetti, ora eliminato, Perla Vatiero e Greta Rossetti, potrebbe esserci un’altra situazione davvero particolare al GF. Quale? Quella tra Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.

Nelle ultime ore sembrava poterci essere una sorta di riavvicinamento tra Giuseppe e l’attrice ma in questa situazione si era in qualche modo intromessa Anita che, però, si è sempre detta non interessata all’uomo.

Ad ogni modo per la Luzzi, Anita non si sta comportando bene verso Garibaldi: “Lei lo manipola, lo controlla”, ha detto parlando con Fiordaliso.

“Quella discussione che io ho avuto con lui, l’ultima, ti ricordi che lei gli è rimasta attaccata tutto il tempo? Ti ricordi che lei lo toccava? Un’amica, in una situazione del genere, non si mette un attimo da parte? Due giorni fa ci siamo abbracciati perché stavo male, dopo mezz’ora me la sono ritrovata addosso a lui. Ha un controllo assoluto, è lei la manipolatrice”.

Parole che non hanno trovato approvazione da chi stava ascolta e soprattutto da Fiordaliso che ha provato a farla ragione. Purtroppo, però, inutilmente.

Infatti, Beatrice ha ulteriormente proseguito: “Lo tiene sotto controllo. È suo. Visto che lei la relazione ce l’ha fuori e qui non ne vuole, non ne può fare ma ha Giuseppe come punto di riferimento […]”.

Staremo a vedere come si concluderà la vicenda.

Di seguito il post Instagram del GF con le parole delle due concorrenti: