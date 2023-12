Cecilia Rodriguez ha preso le difese di sua sorella Belen che, nelle ultime ore, ha postato alcuni scatti bollenti in lingerie.

Belen Rodriguez è tornata ad infiammare i social con una serie di scatti bollenti e sua sorella Cecilia ha commentato le foto esprimendole tutta la sua ammirazione. “Eh ora sì… Tutte a dormire. I love you”, ha scritto. Un fan di Belen allora le ha risposto: “E chi riesce a dormire con queste foto”, e Cecilia ha sua volta ha commentato: “Infatti ho detto tutte a dormire, non tutti. Così voi potete guardare tranquilli senza le rotture delle vostre fidanzate”.

Cecilia Rodriguez: il commento alle foto bollenti di Belen

Cecilia Rodriguez non ha mai fatto segreto di avere una grande ammirazione per la bellezza di sua sorella maggiore, Belen Rodriguez, e nelle ultime ore sui social ha commentato gli scatti bollenti della showgirl (che ha postato alcune foto in cui è ritratta con i completini della linea natalizia di Intimissimi).

La showgirl ha fatto il pieno di like da parte dei fan, ma c’è anche chi non ha mancato di scagliarle contro le sue frecciatine infuocate. “La bellezza non basta, Stefano non ti ha voluta”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Che dire stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita”. Belen ha replicato personalmente alle critiche degli haters, e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda. Nei giorni scorsi la showgirl ha parlato pubblicamente della fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, naufragata (sembra) a causa dei tradimenti del conduttore nei suoi confronti.