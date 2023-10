Cosa avrà voluto dire Beatrice Luzzi nelle ultime ore al GF a proposito di Alfonso Signorini? La confessione nella Casa.

Un gioco o c’è davvero una cotta in atto? Si parla al Grande Fratello e non solo del gioco e dei concorrenti presenti ma anche del conduttore. Chiedere a Beatrice Luzzi che ha confessato a Fiordaliso un certo gradimento verso Alfonso Signorini. Un pensiero che ha lasciato di stucco la coinquilina ma anche i tantissimi telespettatori.

GF, Beatrice Luzzi e il commento su Signorini

Tutta la vicenda molto curiosa è partita, come detto, in un momento “tra donne” tra la Luzzi e Fiordaliso. In particolare le due stavano parlando con fare divertito. Ad un certo punto Beatrice ha ammesso di fronte alla compagna di Casa la sua “passione” o comunque un debole per Signorini: “A me piace sul serio Alfonso Signorini. Ti giuro. Anche ieri, guardandolo bene…”.

Anche la cantante ha fatto un apprezzamento: “Anche a me piacerebbe ma non penso cambi le sue idee. Non collimano con le nostre”, ha aggiunto.

La Luzzi a quel punto ha spiegato, sempre con fare divertito: “No, certo, sta da 15 anni con un compagno”, con riferimento al legame di lunga durata che il presentatore del GF ha con il compagno Paolo Galimberti.

Ad ogni modo lo scambio di battute tra le due concorrenti ha generato, come era prevedibile, grande clamore sui social dove vari utenti si sono scatenati: “Ma non ci credo, cosa ha detto?”, “Ma gli piace sul serio?”, “Ma perché ora dice così? Unica davvero”.

