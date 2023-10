Altro giro di compiti nella scuola di Amici. Alessandra Celentano ha deciso di spronare un’allieva con una lettera molto particolare.

Cresce la voglia di imparare e di migliorarsi nella scuola di Amici. Anche i professori stanno giocando ogni carta possibile per aiutare i ragazzi. In tal senso è da leggere l’ultimo compito assegnato dalla maestra Alessandra Celentano all’allieva Chiara. Nella lettera allegata alla coreografia, non è mancato qualche passaggio piuttosto particolare.

Amici, il compito della Celentano per Chiara

Come detto, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, in casetta è arrivato un compito per la ballerina Chiara.

La ragazza ha subito letto quanto ricevuto: “Chiara, penso tu sia una ragazza abbastanza preparata a livello di studio e anche abbastanza versatile. Molto bene. Finalmente un’allieva che ha fatto un percorso consono”, ha esordito la Celentano nella lettera con il compito per la ballerina.

Ovviamente non poteva mancare anche il rovescio della medaglia: “[…]Personalmente mi manca l’entusiasmo nel vederti ballare. […]. Mi sono chiesta se forse hai bisogno di essere un po’ spronata sotto questo aspetto. Carina, buona e dolce va benissimo. Ma il temperamento? Il carattere? La vitalità e il nerbo? Barbie ballerina può avere più sfaccetature…”.

Da qui la presentazione del compito con la ragazza che è rimasta, tutto sommato, contenta dell’attenzione della maestra e anche della coreografia. Successivamente, poi, si è confrontata col suo professore, Emanuel Lo, che le ha consigliato come muoversi nella coreografia che la ragazza proverà ad affrontare nel modo migliore.

Di seguito anche il post social del programma con la lettera e il compito della maestra per Chiara:

