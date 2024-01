Un aereo per Beatrice Luzzi ha sorvolato la Casa del Grande Fratello generando non poca gelosia in Giuseppe Garibaldi.

Senza dubbio è la concorrente più chiacchierata del Grande Fratello di questa edizione. Nel bene e nel male. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi che dopo il lutto di suo padre Paolo è tornata nella Casa per andare avanti nel reality. Una decisione che ha generato tanti commenti e che ha visto i suoi fan darle grande supporto. Anche con un aereo che nelle ultime ore ha sorvolato l’abitazione romana. Una situazione che ha generato la gelosia e lo stupore di Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi, l’aereo dei fan e la reazione di Garibaldi

Beatrice Luzzi

Come detto, nelle ultime ore alcuni fan della Luzzi hanno deciso di mostrarle il loro sostegno mandando un messaggio tramite un aereo che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello. L’attrice, che aveva lasciato momentaneamente il gioco a causa della morte del padre, è tornata nel reality con la voglia di arrivare fino alla fine e, magari, anche di vincere.

Ad incentivarla proprio i suoi ammiratori, una cosa che, a quanto pare, ha fatto arrabbiare e ingelosire Garibaldi con cui, va detto, non scorre certo un bel feeling ultimamente.

Il concorrente, dopo il gesto dei fan per la Luzzi, ha commentato infastidito parlando con Paolo: “Ma come fa ad essere l’Italia con Bea!?”, si è chiesto sottolineando come la donna sia molto amata e apprezzata dal pubblico.

Successivamente i due ragazzi si sono scambiati altri pareri ma non si capito bene a cosa si riferissero e, anche per questo, le telecamere si sono spostate su altri inquilini della Casa.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha sottolineato quella che pare essere stata una sorta di gelosia da parte di Garibaldi verso l’attrice: