Qual è il significato di Battito Animale di Raf? La canzone, a distanza di trent’anni dall’uscita, appare come una premonizione.

Uscita oltre trent’anni fa, Battito Animale continua ad essere una delle canzoni più apprezzate di Raf. Un testo particolare, che letto con gli occhi di oggi appare come un monito. Una sorta di previsione di quello che sarebbe avvenuto, una vera premonizione. Vediamo il testo e il significato del brano.

Battito Animale di Raf: il significato della canzone

Uscita nel 1993, la canzone Battito Animale di Raf è contenuta all’interno dell’album Cannibali. Grazie a questo singolo, l’artista ha vinto il Festivalbar di quell’anno e il disco ha venduto oltre 600mila copie, record di tutta la sua carriera. Il testo, letto con gli occhi di oggi, appare come una premonizione. Oltre trent’anni fa, il cantautore parlava di una società che aveva perso di vista “le cose più vere“. Parole che hanno un significato profondo, che trasmettono una sorta di inquietudine nei confronti del mondo.

“Ti confesso di avere paura e non mi era ancora successo

paura del mondo, di te e a volte di me stesso,

no no non passa“.

A riportare sicurezza nel marasma della vita è il battito del cuore, che viene paragonato a quello di un animale che non smette di lottare neanche “nel mare in tempesta“.

“E’ il battito animale batte come non ce n’è e ci ha un tiro micidiale

che ti prende, che ti porta via con sé no che

non smette di picchiare fino a quando non sarà“.

Battito Animale di Raf, però, è anche un invito a seguire il proprio “istinto naturale” e a non soffocare le emozioni. Si ha voglia di piangere? Ben venga. Di ridere? Idem. E’ importante solo non seguire i ‘dettami’ di ciò che la società reputa giusto o sbagliato.

“E allora batte batte

batte interminatamente è il battito animale che è nella gente

e se lo vuoi ascoltare ti dirà“.

D’altronde, è proprio l’istinto a ribellarsi quando si rende conto che il “mondo ci ha cambiati“. Battito Animale di Raf chiede una sola cosa: abbracciare quei desideri primordiali che la società, sia dell’epoca che di oggi, cerca di reprimere.

Ecco il video di Battito Animale di Raf.

Battito Animale di Raf: il testo della canzone

Credo abbiam perso la testa

o soltanto perso di vista le cose più vere

nel mare in tempesta e forse non basta…

Continua per il testo integrale