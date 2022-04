Arriva la Barbie dedicata alla regina Elisabetta. Un modo per celebrare i 70 anni di regno della regina.

La regina Elisabetta è ufficialmente la monarca più longeva della storia britannica. E, in occasione dei 70 anni di regno, la Mattel ha deciso di celebrare la cosa uscendo con una barbie in edizione limitata e, ovviamente, dedicata alla regina. La bambola farà parte della Tribute Collection, dedicata alle donne che hanno cambiato o ispirato la storia e uscirà con pochi pezzi diventando così da collezione.

Come sarà la barbie dedicata alla regina

Come da tradizione, la barbie riprodurrà fedelmente la regina. Per l’occasione, sarà vestita di bianco, pettinata come la regina Elisabetta e con indosso un abito color avorio.

Regina Elisabetta

A decorare il tutto ci sarà un nastro blu con le decorazioni d’ordinanza. La bambola avrà inoltre una tiara ispirata a quella indossata per il suo matrimonio mentre i medaglioni in miniatura che si vedono sui nastri si ispirano agli ordini della famiglia reale. I nastri che li attorniano sono ispirati al dono ricevuto dal padre Giorgio VI (quello rosa) e dal nonno Giorgio VI (quello azzurro). La spilla d’argento, invece, rappresenta l’insegna del ordine cavalleresco più alto del Regno Unito.

Una bambola che è stata realizzata dietro i consigli del Senior Director di Barbie Design, Robert Best che ha diretto il team a capo del progetto al fine di ottenere una bambola in grado non solo di rappresentare la regina ma anche di racchiudere in se i ricordi più emblematici della sua vita e, ovviament,e di quella come monarca.

Anche la bambola della Barbie sarà un’edizione speciale

Per l’occasione, la ricercatezza dei dettagli non è stata riservata solo alla bambola ma anche alla scatola che la contiene. Questa sarà infatti ispirata allo stile di Buckingam Palace. La bambola sarà circondata da un bordo fustellatto con decorazioni in 3D e da un pannello che mostra un trono e il tappeto rosso, ispirato naturalmente alla sala del trono.

Sempre sulla scatola ci saranno un logo a forma di cresta e un’icona per commemorare i 70 anni dell’anniversario dell’ascesa al trono della regina. Un vero omaggio nonché un oggetto da collezione che è attualmente in vendita a 75$ e con un acquisto massimo di tre bambole a persona.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG