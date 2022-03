La bambola più famosa del mondo, Barbie, abbatte tutti gli stereotipi in occasione della Festa della Donna, ecco la nuova collezione.

La Mattel sta collaborando con imprenditrici e role models, per abbattere tutti gli stereotipi diffusi sulle donne di tutto il mondo. In occasione della Festa della Donna, la casa di giocattoli ha creato una linea di nuove 12 Barbie.

Sapersi reinventare e perseverare nella conquista dei propri sogni, sono questi gli auguri che Mattel fa a tutte le bambine nel giorno della Festa delle donne, regalando loro modelli di donne che hanno saputo raggiungere i propri obiettivi.

Sono nate così 12 nuove bambole, rappresentanti di 12 paesi, tra cui c’è anche l’Italia. Per il nostro Paese è stata scelta Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e storica fondatrice del celebre sito GialloZafferano.it.

Così commenta Sonia Peronaci: “È un privilegio e un onore per me essere stata scelta come role model Barbie: mi emoziona pensare che potrò essere di ispirazione alle bambine insieme a Barbie, che ho sempre apprezzato per aver saputo restare al passo con i tempi. C’è ancora molto da fare per superare la disparità di genere, ma il consiglio che mi sento di dare alle più piccole è quello di non perdere mai la speranza, anzi, se si ha un sogno mai mollare: le difficoltà ci saranno spesso, ma pian piano con determinazione si superano!”

