Dall’1 aprile 2022 cambiano le regole per il green pass: i lavoratori under 50 non sono più obbligati ad averlo. Quando scadrà del tutto?

Il green pass ha una scadenza, questo lo sapevamo da un po’, ma la data in cui si smetterà di esibire il certificato verde non sarà la stessa per tutti. Dall’1 aprile 2022, i lavoratori under 50 non avranno più alcuna restrizione, mentre gli over 50 dovranno aspettare ancora qualche settimana. Vediamo, nello specifico, le date da segnare in rosso sul calendario.

Green pass: dall’1 aprile cambiano le regole

Dal 15 ottobre 2021, il green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori del suolo nazionale, compresi coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza in cambio di progetti utili alla collettività (Puc). Il 15 febbraio 2022, però, le regole sono cambiate in base all’età del dipendente, sia pubblico che privato: gli under 50 possono accedere al lavoro con la certificazione verde base (vaccinazione, guarigione o tampone negativo), mentre gli over 50 hanno bisogno del super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione).

Con la fine dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo 2022, la regolamentazione cambierà ancora una volta. Dall’1 aprile 2022, il green pass resterà in vigore soltanto per i lavoratori over 50, fino al 15 giugno. Coloro che hanno un’età inferiore ai 50 anni, invece, non avranno più nessuna restrizione.

“L’impegno del Governo è quello di superare lo stato d’emergenza. E superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo, perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti“, ha dichiarato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

Cosa cambia, oltre il green pass, dall’1 aprile 2022

Considerando che manca ancora qualche giorno alla fine dello stato di emergenza, non è ancora chiaro come e quando si tornerà alla normalità. Oltre al cambio regole del green pass per i lavoratori, sparirà anche il sistema delle fasce di colore per le Regioni. In ambito trasporti, però, non è ancora stato deciso il destino della certificazione verde, pertanto non si sa se sarà ancora necessario o meno. Stando a quanto anticipato da Mario Draghi, dall’1 aprile 2022 non ci sarà più l’obbligo delle mascherine all’aperto, niente FFP2 a scuola e addio alla quarantena da contatto per gli studenti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG