‘Quando avremo il piacere di non rivederti più?’, un utente lancia una frecciatina contro Barbara D’Urso e lei lo asfalta.

Nonostante il caldo e le vacanze Barbara D’Urso non ha mai abbandonato i suoi followers. Per tutto il tempo, infatti, la conduttrice più amata (e contestata) del piccolo schermo ha deciso di rallegrare le giornate dei suoi tanti fan. Tra balletti, selfie e boomerang al mare la sua è stata un’estate di grandi risate e soprattutto di tanto relax. La signora del caffeuccio pomeridiano ha deciso di rimanere in Italia girandola in lungo e largo. Dalla Toscana alla Sicilia, passando per la Calabria circondata dagli amici e dagli affetti dei suoi cari. Ma anche sotto l’ombrellone, la D’Urso, ha dovuto combattere contro gli haters.

Un utente contro Barbara D’Urso: “Quando avremo il piacere di non rivederti più?”

Che Barbara D’Urso sia, da sempre, un personaggio che divide è cosa nota: per tante persone che la seguono molti, invece, pur guardando i suoi programmi sembra proprio che non la sopportino. Ma lei, una delle conduttrici di punta Mediaset prosegue dritta per la sua strada, sbalordendo tutti con i suoi record continui, in fatto di audience.

Ma non è tutto. Diversamente da quanto fatto fino ad oggi, nella giornata di ieri, Barbara, ha deciso di rispondere alle domande di alcuni utenti, tra questi ha risposto anche ad alcuni haters:

“Quando avremo il piacere di non rivederti più?” ha domandato un utente alla conduttrice che ha prontamente risposto. “Spero il più tardi possibile. Posso consigliarti di cambiare canale o di fare l’amore con chi vuoi”.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso e la lotto contro gli haters

Da sempre Lady Cologno si batte contro chi usa i social solo per diffondere odio e cattiveria. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando ha deciso di rispondere, per le rime, a un utente che le ha chiesto quando fosse possibile non rivederla più in televisione. Ma questo, nella lunga lista di commenti, è solo la punta dell’icerberg.

Tutti ricorderanno, infatti, quando la conduttrice è stata minacciata di morte, proprio sotto un suo post, da un altro utente, che ha scatenato un vero e proprio caos. La nostra dottoressa Giò, però, ha dato ampia dimostrazione di non temere nessuno e di pensare solo al suo lavoro, ringraziando ogni volta il pubblico che la sostiene e le vuole bene.