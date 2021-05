Barbara D’Urso è legata ad un noto assicuratore? Secondo i rumor in circolazione sì, e i due sono stati sorpresi per la prima volta insieme.

Il settimanale Oggi ha sorpreso Barbara D’Urso in un locale di Milano in compagnia dell’assicuratore Francesco Zangrillo – suo presunto fidanzato – e di alcuni amici comuni. Secondo indiscrezioni sarebbe lui l’uomo speciale nel cuore della conduttrice, che finora però ha sempre preferito glissare sulla vicenda. Sulle pagine di Novella 2000, a proposito della presunta fiamma della conduttrice, si legge: “Francesco Zangrillo è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo stanno insieme? I due sono stati sorpresi – in compagnia di altri amici della conduttrice – in un noto locale di Milano il 7 maggio scorso (giorno del 64esimo compleanno di Carmelita). La conduttrice è da sempre gelosa della sua vita privata e per il momento non ha confermato né smentito il rumor sulla sua presunta liaison con l’assicuratore che a sua volta, a quanto riporta Oggi, starebbe ben attento a non tradire la sua riservatezza. Ora che sono stati paparazzati insieme i due si decideranno ad uscire allo scoperto?

Il gossip su Elisabetta Gregoraci

In passato il nome di Francesco Zangrillo è stato accostato anche ad un gossip su un presunto ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione era stato lo stesso assicuratore a smentire la notizia tramite social, dove aveva scritto: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. La donna da lui menzionata nelle stories sarebbe stata proprio Barbara D’Urso? In tanti, tra i fan della conduttrice, sperano di conoscere presto la verità.