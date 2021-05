Mentre veniva interrogato dai fan sulla sua vita privata Michele Morrone ha scagliato una frecciatina infuocata contro Belen Rodriguez.

I fan di Michele Morrone su TikTok gli hanno domandato se gli sarebbe piaciuto fidanzarsi con Belen Rodriguez. La risposta dell’attore, decisamente poco gentile nei confronti della showgirl argentina, ha finito per scatenare un vero e proprio putiferio: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa….”, ha affermato Morrone. Sui social i fan sono insorti e hanno preteso le sue scuse immediate nei confronti della showgirl argentina e delle donne in generale.

Michele Morrone: il commento su Belen

In tanti sui social hanno criticato Michele Morrone per il suo commento al vetriolo su Belen Rodriguez, che secondo lui non sarebbe abbastanza “altolocata”.

Michele Morrone

L’attore stava rispondendo alle domande dei fan su TikTok quando contro di lui è insorta una vera e propria bufera: “Non sono la fan numero uno di Belen, ma non mi risulta che Michele Morrone sia diventato famoso per il suo premio Pulitzer, ma per quel film cafonata e l’addominale”, ha scritto una fan, mentre un altro utente ha aggiunto: “Questo individuo dovrebbe avere più rispetto per le donne in generale”. Dopo le polemiche sorte contro di lui Morrone si scuserà pubblicamente per quanto affermato nei confronti della showgirl argentina?

L’ipotesi del “due di picche”

Visto il commento piccato dell’attore nei confronti di Belen Rodriguez c’è chi ha ipotizzato che in passato la showgirl abbia rifilato a Morrone un clamoroso “due di picche”, finendo così per suscitare la sua furia nei suoi confronti. Sarà vero? sulla questione non vi sono conferme e oggi Belen è più felice che mai accanto ad Antonino Spinalbese (con cui sta per diventare madre della sua seconda figlia, Luna Marie).