Asta da record per Banksy: il ricavato dalla vendita del suo dipinto, “Game Changer”, andrà a favore del servizio sanitario inglese.

L’opera dal titolo “Game Changer” realizzata dall’artista avvolto nel mistero, Bansky, ha battuto ogni suo precedente record. Il dipinto è stato venduto a Londra per oltre 16 milioni di sterline, segnando un’asta da record per Banksy. Intitolata “Game Changer”, l’opera mostra un bambino che, dopo aver accantonato Batman e Superman, gioca con un nuovo super eroe: un’infermiera della Croce Rossa, rappresentata con tanto di mantello e pronta a soccorrere chi ne ha bisogno.

L’opera di Banksy in onore al personale sanitario

L’opera era stata donata dallo street artist di Bristol all’ospedale di Southampton a maggio del 2020. L’artista ha deciso di realizzare il dipinto che vedete in foto, come forma di ringraziamento al personale medico del servizio sanitario britannico.

We’re proud to announce that through @charity_shc, proceeds from the auction of Banksy’s Game Changer will be used to fund wellbeing projects for staff and patients at @UHSFT and distributed to a wider community of healthcare providers both within the @NHSuk & charitable sectors. pic.twitter.com/fWDx1S8pxQ — Southampton Hospitals Charity 💙 (@charity_shc) March 23, 2021

Il quadro, in bianco e nero, in cui spicca il rosso della croce sul camice dell’infermiera era stato accompagnato da una dedica sentita. “Grazie per tutto il lavoro che state facendo. Spero che questo lavoro porti un po’ di luce, anche se è solo in bianco e nero.“

Asta da record per Banksy

Il dipinto è stato battuto all’asta a Londra, presso Christie’s una delle più grandi e famose case d’asta in tutto il mondo. Inizialmente stimata per una cifra tra i 2,5 e i 3,5 milioni di sterline, l’opera è stata venduta per 16,75 milioni di sterline, grazie all’offerta di un acquirente che ha preferito però restare nell’anonimato. L’asta è avvenuta proprio ad un anno dal primo lockdown in Gran Bretagna.

I ricavati verranno utilizzati per i progetti del Southampton General Hospital e confluiranno verso il personale del servizio sanitario inglese (NHS) e verso gli operatori delle charity. Mentre l’opera originale è stata, quindi, utilizzata per raccogliere fondi così importanti, una riproduzione del dipinto continuerà ad essere esposta nell’ospedale. Non è la prima volta che un’opera dello street artist raggiunge cifre sbalorditive, basti ricordare il record segnato in precedenza con “The Parliament of the Monkeys” che venne venduto nel 2019 per ben 9,9 milioni di sterline.

Fonte Foto copertina: https://www.instagram.com/banksy/