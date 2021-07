I balli di coppia non consentono solo di sudare e perdere qualche kg, ma rafforzano anche il rapporto a due. Quali sono quelli più in voga?

Ballare in coppia non è soltanto un modo per fare un po’ di movimento e smaltire i chili di troppo, ma anche una buona scusa per rinsaldare il rapporto con il partner. Vediamo quali sono i balli di coppia più in voga e i benefici che apportano alla vita a due.

Balli di coppia: i benefici sulla vita a due

Avete intenzione di iscrivervi ad un corso di ballo con il vostro partner? Ottima idea, soprattutto se avete voglia di rafforzare o meglio ritrovare la sintonia di un tempo. Non solo, qualche passo di danza vi aiuterà a perdere qualche chilo: calcolate che in un’ora brucerete dalle 450 alle 600 calorie. Ovviamente, onde evitare discussioni infinite, coinvolgete la vostra dolce metà nella scelta dello stile che più fa per voi. Informatevi nelle palestre o nelle scuole che vi sono più comode e fatevi consigliare: è importante che il ritmo sia il medesimo per entrambi. Dal valzer al tango, passando i ritmi sudamericani e lo swing, sono tanti i balli di coppia. Indipendentemente dal tipo di danza che sceglierete, ricordatevi che ballare con il proprio partner consente di tenere sempre viva la passione e l’affiatamento.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Il tango, ad esempio, è il ballo di coppia sensuale per eccellenza. Prevede movimenti lenti, ma effettuati spesso con passaggi molto veloci. Questo stile è davvero passionale, ma è bene sottolineare che richiede un allenamento piuttosto impegnativo. Le donne hanno bisogno di forza nelle gambe e di una certa scioltezza delle anche, mentre l’uomo deve essere in grado di condurre ‘il gioco’ senza troppi intoppi. E’ altresì vero che, così come tutte le danze, anche per il tango ci sono corsi di diversi livelli.

Ballo di coppia: ad ognuno il suo stile

Se avete voglia di cimentarvi in un ballo di coppia meno impegnativo, potete optare per la bachata. Danza caraibica che trasmette una grande sensualità anche a chi guarda, è lo stile che garantisce maggiore intimità alla coppia. I corpi sono attaccati, i movimenti di fianchi e bacino sono terribilmente sexy e travolgenti: è impossibile non lasciarsi trasportare dal ritmo.

Tra i balli di coppia più gettonati degli ultimi anni c’è il Lindy Hop, ovvero uno stile dello swing. Caratterizzato da frenesia, vivacità e una gran dose di improvvisazione, è considerato parente stretto del Charleston e del Tip Tap.