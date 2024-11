Ballerina trovata in un’auto bruciata: cosa aveva in gola

Una ballerina è stata ritrovata morta in un’auto data alle fiamme: per l’omicidio, arrestata una persona. Cosa le hanno trovato in gola.

​Sencere Hayes è stato arrestato in relazione all’omicidio di Mercedes Vega, ballerina trovata morta in un’auto in Arizona: la donna era una ballerina esotica.

Ballerina trovata in un’auto bruciata: effettuato primo arresto

Le autorità hanno effettuato un arresto a seguito di un’indagine durata mesi sull’omicidio, avvenuto nell’aprile 2023, di una ballerina dell’Arizona, trovata in un’auto bruciata.

Mercedes Vega, 22 anni, è stata uccisa lungo un’autostrada a Tonopah, in Arizona, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Maricopa.

Scritta murder su vetro

Le autorità hanno arrestato il 22enne Sencere Hayes in Tennessee in relazione alla sua morte. Vega è stata vista l’ultima volta nel parcheggio della sua residenza a Tempe, secondo quanto affermato dai suoi genitori.

Le riprese video del luogo, infatti, la mostrano mentre camminava verso le 21:00 di quella sera. La sua famiglia ha detto alla ABC 15 che credono sia stata l’ultima volta che è stata vista viva e che sia stata portata viva da quel luogo.

Sangue sul pavimento del parcheggio

La madre di Vega, Erika Pillsbury, ha detto a FOX 10 Phoenix che la famiglia, in seguito, ha trovato “sangue dappertutto nel suo parcheggio“.

La polizia ha risposto a una segnalazione di un veicolo in fiamme lungo un fosso a Tonopah.

Le autorità hanno identificato la vittima all’interno dell’auto: la donna, in gola, aveva della candeggina. In precedenza, la ballerina era stata colpita con un’arma contundente e riportava, inoltre, una ferita da arma da fuoco, secondo quanto affermato dal medico legale.

Un patologo forense – che ha esaminato la sua autopsia – ha detto a NBC News che sembrava che il viso della vittima fosse stato coperto da candeggina.

Vega era una ballerina esotica e un’aspirante personal trainer, ha detto suo padre Tom Pillsbury a Dateline.

Nel suo necrologio, Vega è stata ricordata come una studentessa che suonava il violino e che ha sempre protetto tutti coloro che la circondavano.