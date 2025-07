Ballando con le Stelle, sarà l’edizione dei conduttori: arrivano le due star in pista

Grandi novità per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, che vedrà diversi ospiti importanti partecipare al programma.

Anche i personaggi più noti e affermati del mondo dello spettacolo possono trovare nuove occasioni per mettersi in gioco, riscoprendo passioni e stringendo legami sinceri. A volte, basta un palco diverso dal solito per lasciarsi andare e vivere esperienze inattese, lontano dai ruoli a cui il pubblico è abituato.

È proprio questo il contesto in cui Ballando con le Stelle continua a rivelarsi uno dei programmi più amati della televisione italiana. Con una nuova edizione alle porte, iniziano a circolare i primi nomi del possibile cast, volti noti, sorprese e trattative che promettono scintille sulla pista.

Tutti i concorrenti di Ballando

Il primo nome già confermato è quello di Andrea Delogu, la nota conduttrice sarebbe ufficialmente nel cast della ventesima edizione dello show di Rai 1. Una scelta che incuriosisce e convince, spirito ironico, grinta e una grande esposizione mediatica la rendono una candidata perfetta per conquistare pubblico e giuria.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Del resto, a spingerla e sostenerla, ci sarebbe anche la grande amica Ema Stokholma, che si è resa protagonista amatissima di una delle scorse edizioni. Ma a smuovere nuovi equilibri potrebbe esserci nientemeno che Belen Rodriguez, il suo nome aleggia ormai da settimane nelle indiscrezioni, con tanto di trattative.

Si parla di una possibile partecipazione come “ballerina per una notte”, ma nulla esclude un impegno più duraturo come concorrente vera e propria. Tutto dipenderà dal cachet, che pare essere tutt’altro che contenuto e se dovesse accettare, per Belen sarebbe anche una nuova sfida personale con cui confrontarsi.

Ma a impedire le danze sul palco della concorrenza, c’è sicuramente la sua partecipazione a Tu Sì Que Vales, programma che ha condotto per anni. E come se non bastasse, nella lista delle papabili si aggiunge un’altra regina della TV targata Mediaset, l’ex regina in persona Barbara d’Urso.

Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni su un suo ritorno sul piccolo schermo, Ballando potrebbe rappresentare il trampolino perfetto per il suo rientro. Pare che gli ostacoli esterni alla partecipazione, causati ancora una volta dal Biscione di Canale 5, sarebbero ormai superati, resterebbe solo l’accordo economico da concludere.

Insomma, Milly Carlucci è al lavoro per assemblare un’edizione di Ballando con le Stelle che promette spettacolo, emozioni e qualche colpo di scena. Con Andrea Delogu già ai blocchi di partenza e le carte di Belen e d’Urso ancora coperte, Ballando promette una stagione esplosiva.