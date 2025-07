Il lockdown ha messo a dura prova l’economia italiana, colpendo quasi tutti i settori industriali: alcuni hanno patito la situazione più di altri, incontrando enormi difficoltà nel ritornare alla normalità.

Quello cosmetico, invece, si è distinto per la sua resilienza, adattandosi a quanto accaduto e riuscendo a resistere alla crisi globale. La sfida alla Pandemia è stata vinta, e negli anni successivi il fatturato è cresciuto arrivando a sfiorare i 14 miliardi di euro nel 2023 (+8,7% rispetto a dodici mesi prima e +14,3% in confronto all’anno precedente la Pandemia, il 2019).

Se le vendite online del settore vanno a gonfie vele una parte del merito è da attribuire alle aziende, che hanno adottato una serie di misure in grado di avvicinare l’esperienza di acquisto online a quella nei negozi tradizionali. In tale ambito è emerso il concetto di “Try before you buy“, che dà modo a chi si collega a un sito di testare, seppure solo virtualmente, quanto ha intenzione di acquistare.

Tra i servizi digitali disponibili negli store online specializzati in prodotti beauty rientra il cosiddetto “Virtual Try-On“, utile per trucchi e accessori per capelli. Per approfittarne, riuscendo così ad assumere una decisione più consapevole, è sufficiente utilizzare la fotocamera del proprio smartphone, tablet o PC. Esistono APP che attraverso l’impiego di algoritmi avanzati sovrappongono in modo realistico ombretti, rossetti, blush e altri articoli, permettendo di verificare i risultati prima di acquistare online.

Altrettanto diffusi sono i quiz personalizzati, di grande aiuto nel determinare il tipo di pelle e le specifiche esigenze degli utenti. L’obiettivo è proporre consigli mirati e suggerire le routine di bellezza migliori. Per applicare in tutta sicurezza i prodotti beauty è imperativo essere sicuri che non possano manifestarsi irritazioni e allergie cutanee. Se i patch test sono lo strumento ideale per determinarlo con certezza, in loro assenza è consigliato richiedere dei campioncini così da provare nuovi prodotti senza rischi o inconvenienti.

Molto apprezzate, da chi è solito procedere agli acquisti su internet di prodotti di bellezza, sono anche le consulenze online, sia come video call che in forma di chat, che indirizzano verso prodotti capaci di rispondere alle specifiche esigenze della pelle. Tutte queste attenzioni da parte degli e-shop mostrano chiaramente come oggigiorno acquistare prodotti beauty in Rete non sia più un vero e proprio “salto nel buio” come in passato, ma una scelta comoda, rapida e, in diversi casi, conveniente.

Le piattaforme beauty si evolvono: servizi, community e vantaggi

Navigando sul Web alla ricerca di prodotti per il trucco e la cura personale è facile comprendere come le opzioni a disposizione siano aumentate di anno in anno. Tra le piattaforme di e-commerce del settore spiccano realtà del calibro di Douglas, Notino, Pinalli e Sephora. Ad accomunarle è la scelta di offrire ai propri utenti esperienze molto simili a quelle sperimentabili acquistando in un negozio fisico. Questi e-shop hanno anche dato vita a community attive con protagonisti tantissimi utenti impegnati a scambiarsi opinioni o a leggere recensioni dei precedenti acquirenti. Le migliori piattaforme si distinguono anche per la capacità nel gestire digitalmente wishlis, gift card e profili personalizzati.

Sono tanti i consumatori ad iscriversi ai servizi offerti da e-commerce come Sephora accedendo senza alcuna fatica ai cataloghi o a consigli e informazioni in merito alle ultime tendenze. La stessa Sephora, al pari di altre realtà del mondo beauty, rilascia con una certa frequenza svariate opportunità di risparmio che consentono di usufruire di sconti importanti sul prezzo di listino dei prodotti. A tal proposito, i codici sconto disponibili nella piattaforma Discoup rappresentano oggi lo strumento più semplice ed efficace per risparmiare nelle sessioni di shopping online. Chi acquista servendosi di un codice promozionale Sephora attivo su Discoup è felice di ricevere a casa articoli di qualità godendo di prezzi ancora più accessibili. D’altronde, risparmiare su prodotti per il make-up di qualità è un’opportunità da non sottovalutare.

Acquistare online è conveniente? Vantaggi e limiti da considerare

Comprare online è vantaggioso, tanto che la maggior parte degli utenti, dopo aver acquistato una prima volta, torna a farlo successivamente. Incentrando l’attenzione sui prodotti cosmetici, gli utenti che si collegano agli e-shop beneficiano in genere di prezzi particolarmente competitivi e di promozioni rilasciate con continuità. Poste a confronto con i negozi fisici le piattaforme dispongono di scorte maggiori, includendo in catalogo prodotti provenienti da brand internazionali e articoli in edizione limitata. La crescita del 35% degli e-commerce impegnati nel mondo beauty è frutto anche di questi vantaggi.

È comunque opportuno ricordare come acquistare in Rete potrebbe non essere sempre vantaggioso. A emergere per prima è l’impossibilità di provare profumi e texture prima di procedere con l’ordine: lo schermo risulta un muro invalicabile sotto questo aspetto. Per evitare di cadere vittima di raggiri è importante informarsi sull’affidabilità dello store selezionato, verificando che sul sito siano presenti indicazioni esaustive sulla storia dell’azienda, opzioni di contatto, politiche di reso e non solo. Da sottolineare, in alcuni e-shop, è l’applicazione di costi di spedizione elevati e di spese per il reso. L’ultimo fattore da considerare è costituito dal rischio di affidarsi a e-shop tutt’altro che trasparenti, oppure non regolamentati. Questo ha valore soprattutto prendendo in esame farmacie e parafarmacie online, che hanno l’obbligo di presentare il “Logo Identificativo Nazionale”.

Concludendo la lunga disamina relativa alla continua evoluzione del mondo beauty non può essere tralasciato il ruolo rivestito da questo comparto strategico nell’economia nazionale. La forte crescita evidenziata negli anni, la reputazione internazionale di cui gode il settore e l’innata capacità nel seguire i cambiamenti nelle preferenze del pubblico hanno spinto le aziende a proporre i propri prodotti online, offrendo cataloghi ampi e differenziati. Gli acquisti online sono comodi e consentono di accedere ad un mondo ricco di opzioni, personalizzato e trasparente: questo purché gli utenti imparino a compiere scelte consapevoli.