Il collagene è una proteina presente naturalmente nell’organismo – per la precisione nel derma e quindi in cartilagini, ossa, tendini e legamenti – che svolge un’importante azione di ricambio cellulare e di matrice strutturale.

Col passare degli anni, tuttavia, inizia fisiologicamente a diminuire, rivelandosi inoltre essenziale per chiunque desideri stare sempre in movimento, a qualsiasi età.

In questo contesto, un aiuto in più viene dagli integratori ad hoc come quelli a base di Collagene Vital Proteins, che ha recentemente lanciato un prodotto particolarmente innovativo per la promozione di uno stile di vita attivo e all’insegna del benessere, pensato per gli uomini e le donne che desiderano raggiungere le proprie aspirazioni.

Il suo nome è Active Complex Collagen e oggi vi raccontiamo qualcosa di più, anticipandovi che risulta perfetto per l’estate (ma non solo).

Cos’è e a cosa serve Active Complex Collagen di Vital Proteins

Dal 2013 Vital Proteins è un brand attivo nella promozione del benessere verso uno stile di vita attivo, dinamico e completamente soddisfacente.

Lo fa attraverso la realizzazione di integratori a base di collagene in grado di supportare concretamente il benessere di pelle, unghie, capelli e articolazioni, sviluppando formulazioni capaci di mettere d’accordo individui con esigenze anche molto diverse tra loro: qualcosa che appare possibile grazie a un approccio integrato, frutto del connubio tra bilanciamento degli ingredienti, ricerca scientifica e attenzione ai cambiamenti in termini di lifestyle.

Active Complex Collagen si inserisce in questa vision così all’avanguardia e al passo con i tempi, rappresentando una proposta studiata appositamente per implementare e sostenere il benessere di muscoli, ossa e articolazioni.

La sua formula a base di collagene idrolizzato, scomposto a sua volta in peptidi più piccoli e con brevi catene di amminoacidi, assicura un’assimilazione ottimale, lavorando, complice la presenza di un numero complessivo di dieci ingredienti attivi, per dare modo alla persona di sentirsi meglio quando è in movimento.

Vital Proteins sviluppa prodotti a base di collagene per supportare attivamente la cura di pelle, capelli, unghie e articolazioni. – www.donnaglamour.it

Uno stile di vita attivo, all’insegna dell’energia

Active Complex Collagen denota una formula che si integra con semplicità nella routine di tutti i giorni, aiutando a ripristinare un metabolismo energetico più attivo, a fronte di una riduzione di stanchezza e affaticamento; si rivela quindi particolarmente indicato in questo tipo di situazioni.

L’assunzione è di per sé piuttosto semplice ed è ideale per chi desidera avere un integratore da portare sempre con sé: basta infatti diluire circa tre cucchiaini di prodotto, aromatizzato in un dissetante gusto al limone, in 250 ml d’acqua. Una volta mescolato per bene, non resta che assumere Active Complex Collagen e fare il pieno di energia.

Oltre che come bevanda, da predisporre persino fredda, il prodotto si presta come ingrediente per yogurt e frullati. Questa sua versatilità lo rende perfetto tutto l’anno e in particolare d’estate, quando è normale avvertire sensazioni come quelle descritte di spossamento, affaticamento e stanchezza.

Nota finale

Ricordiamo che l’assunzione di integratori – e vale anche per una formula innovativa come Active Complex Collagen di Vital Proteins – non si sostituisce a una dieta sana ed equilibrata, nonché a un’attività fisica in linea con le proprie caratteristiche psico-fisiche e obiettivi.

Occorre inoltre leggere attentamente le indicazioni riportate sulla confezione, così da ottimizzare i benefici della singola formulazione nella routine di tutti i giorni.