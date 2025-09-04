Bake Off Italia 2025 torna in tv: quando inizia, novità e concorrenti

Bake Off Italia 2025 sta per tornare in televisione: scopriamo tutte le novità della stagione, quando inizia e chi sono i concorrenti.

La pasticceria è per tutti: con questo motto torna in onda Bake Off Italia 2025. I giudici, quest’anno guidati da una nuova conduttrice, hanno già scelto i concorrenti che, di puntata in puntata, si metteranno alla prova. Scopriamo chi sono, quando inizia e tutte le novità del cooking show.

Bake Off Italia 2025: conduttore, giudici, novità e prove

Tutto pronto per una nuova e scoppiettante stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno. L’edizione 2025 si apre con una grande, grandissima novità: Benedetta Parodi ha lasciato il timone a Brenda Lodigiani. Sarà lei a condurre il cooking show, destreggiandosi tra concorrenti, giudici e prove più o meno entusiasmanti.

Il team dei giudici, invece, è rimasto invariato: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A loro si aggiunge come sempre Iginio Massari, ospite fisso della prova tecnica. I concorrenti che hanno accettato di mettersi alla prova si sfideranno di puntata in puntata con tre prove: creativa, tecnica e sorpresa.

Gli aspiranti pasticceri non dovranno dimostrare soltanto di essere bravi, ma anche di avere tecnica, creatività e spirito di adattamento. Il tema scelto per il 2025 è interessante: “La pasticceria è per tutti”.

Bake Off Italia 2025: quando inizia e chi sono i concorrenti

Sono 16 i concorrenti che parteciperanno a Bake Off Italia 2025: Angelo (37 anni di Bari), Fabrizio (44 anni di Roma), Francesca (19 anni di Carmignano di Brenta, Padova), Gennaro (35 anni di Serravalle Scrivia, Alessandria), Gianluca (53 anni di Meldola, Forlì-Cesena), Nives (70 anni di Casoni, Vicenza), Janos (29 anni di Napoli), Laura (45 anni di Trescastagni, Catania), Linda (43 anni di Roma), Marco (47 anni di Cogliate, Monza-Brianza), Marzia (29 anni di Cecina, Livorno), Nadia (38 anni di Breda di Piave, Treviso), Patrizia (61 anni di Roma), Pelayo (46 anni di Malaga, Spagna), Sonia (35 anni di Milano) e Wanda (47 anni di Napoli).

La stagione 2025 di Bake Off è stata girata all’interno di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, in provincia di Monza-Brianza. L’appuntamento con la prima puntata è fissato per venerdì 5 settembre alle ore 21:30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.