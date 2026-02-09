Bagno moderno e funzionale: 5 consigli per arredarlo con stile

Seguendo alcune semplici strategie e lasciandosi guidare dal proprio gusto personale è possibile trasformare il bagno in un ambiente moderno ed elegante: ecco come scegliere mobili, accessori, luci e box doccia puntando su qualità e design.

Con qualche accortezza e scegliendo con cura elementi e accessori è possibile trasformare il bagno in un ambiente moderno ed elegante, senza rinunciare alla praticità e alla funzionalità.

Per rendere questa zona della casa una vera e propria oasi di relax, a prescindere dalle dimensioni, è necessario prestare attenzione ai dettagli e progettare al meglio ogni angolo, soprattutto in occasione di una ristrutturazione o in fase di organizzazione iniziale.

Seguendo poche e semplici regole è possibile ottenere un risultato impeccabile, lasciandosi guidare dal proprio gusto personale e rivolgendosi agli esperti del settore quando è indispensabile ricevere supporto e consulenza.

Ottimizzare gli spazi in pochi step

È possibile aumentare lo spazio in bagno senza dover cedere a grandi stravolgimenti? La risposta è affermativa, soprattutto se si mettono in pratica alcuni accorgimenti:

optare per i sanitari sospesi , che lasciando visibile la pavimentazione sottostante donano l’illusione di un ambiente più spazioso e arioso;

, che lasciando visibile la pavimentazione sottostante donano l’illusione di un ambiente più spazioso e arioso; sostituire la porta con un pannello a scomparsa , perfetto per sfruttare tutto lo spazio a disposizione senza inutili ingombri:

, perfetto per sfruttare tutto lo spazio a disposizione senza inutili ingombri: posizionare uno specchio di grandi dimensioni sopra il lavabo;

di grandi dimensioni sopra il lavabo; installare un termoarredo verticale con funzione scalda salviette, che sostituisce in tutto e per tutto il classico calorifero.

Mobili da bagno con design senza tempo

Anche la scelta dei mobili da bagno svolge un ruolo cruciale per ottenere un design pulito, funzionale e moderno. È possibile scegliere tra i mobiletti sospesi e le varianti a terra che offrono maggiore capienza, purché l’attenzione sia sempre focalizzata sui materiali e sulla finitura.

Il materiale, infatti, deve garantire un’ottima durabilità data soprattutto dalla resistenza all’umidità e all’usura. La finitura, invece, permette di personalizzare ogni arredo scegliendo tra un effetto lucido oppure opaco, o anche semplicemente per una finitura in legno o richiamando materiali particolari come la pietra o il cemento.

Set e accessori per un ambiente personalizzato

Gli accessori da bagno sono preziosi alleati per conferire un tocco di originalità a tutto l’ambiente, rendendolo unico e personalizzato. È una categoria molto ampia che comprende gli accessori da parete così come i set di dispenser, ma anche i portaspazzolini, le mensole e i pratici ganci.

Per un effetto uniforme ed elegante è sempre preferibile optare per uno stile unico da declinare in base al singolo accessorio, anche giocando con abbinamenti cromatici particolari.

Bagno di design: contrasto materico tra legno naturale e marmo. – www.donnaglamour.it

Box e cabina doccia: quale scegliere?

La cabina doccia e i box doccia sono forse gli elementi del bagno che richiedono la massima attenzione per coniugare funzionalità, estetica e ottimizzazione degli spazi. A entrare in gioco, infatti, sono le dimensioni, i materiali e il design che deve sposarsi perfettamente con l’ambiente in generale.

I box doccia angolari che racchiudono solo il piatto doccia, ad esempio, sono versatili e salvaspazio, mentre le cabine doccia complete offrono soluzioni integrate pensate per mettere a disposizione anche colonne attrezzate.

Molto diffusi, inoltre, sono i box doccia walk-in creati per chi ama gli spazi aperti senza barriere, una soluzione funzionale e minimale caratterizzata da un accesso diretto all’insegna dell’essenzialità.

L’importanza dell’illuminazione

Un aspetto da non trascurare quando si arreda un bagno, infine, è rappresentato dall’illuminazione: è indispensabile progettare accuratamente sia le luci generali sia gli elementi funzionali.Una valida soluzione per creare un ambiente ben illuminato, ad esempio, è quella di inserire fonti di luce focalizzate su zone specifiche, come ad esempio lo specchio sopra il lavabo: una scelta che permette di conseguire un risultato apprezzabile anche dal punto di vista estetico.