Altro che garage con auto da sogno: la scelta “alternativa” di Marco Liorni

Che auto possiede Marco Liorni? Il conduttore non ha una grande passione per i motori, per cui ha fatto una scelta “alternativa”.

A differenza di tanti altri colleghi, Marco Liorni non è mai stato un grande appassionato di auto. In tutta la sua vita ne ha possedute soltanto due di proprietà e non ha alcun problema nell’ammetterlo. La domanda sorge spontanea: come si sposta? La sua scelta è considerata da molti “alternativa”.

Niente auto di proprietà per Marco Liorni: come si muove?

Classe 1965, Marco Liorni ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1996, come inviato della trasmissione Verissimo. Da quel momento sono passati tanti anni e la sua carriera l’ha portato a diventare conduttore. Non solo il lavoro, è riuscito anche a costruirsi una bella famiglia allargata. Dalla prima moglie, Cristina, ha avuto il figlio Niccolò, mentre dalla seconda consorte Giovanna Astolfi le figlie Emma e Viola. Per quanto riguarda le passioni, a differenza di tanti altri colleghi, non è un patito di auto.

In un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Liorni ha raccontato che in tutta la sua esistenza ha posseduto soltanto due macchine di proprietà. Non ha mai avuto il desiderio di acquistare gioiellini a quattro ruote, ma neanche modelli basilari. Ha fatto una scelta che potremmo definire “alternativa”.

“Non sono mai stato un appassionato di auto, infatti ne ho una con noleggio a lungo termine. Però amo viaggiare da solo in macchina perché mi aiuta a pensare. E poi sgranocchio patatine e canto a squarciagola“, ha raccontato Marco.

Che auto ha avuto Marco Liorni

Piuttosto che acquistare una macchina, Marco Liorni ha scelto il noleggio a lungo termine. In passato, però, ha posseduto due vetture, una delle quali l’ha addirittura venduta in Germania. Il conduttore ha raccontato: “Nella mia vita ho avuto due auto importanti: la prima, una 500 di quelle su cui si montava l’autoradio e per scalare la marcia dovevi fare la ‘doppietta’; e l’ultima, una Nissan Pathfinder che aveva sette posti e mi permetteva di portare tutta la famiglia. Purtroppo dopo 12 anni durante un viaggio in Germania si è rotta e, non potendola riparare, l’ho venduta lì“.