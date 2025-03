Auto di Francesco Totti: l’ex calciatore vuole solo il meglio

Che auto possiede Francesco Totti? Tra Lamborghini e Ferrari, non sa mai quale scegliere per i suoi spostamenti.

Francesco Totti, così come tanti altri colleghi, ama le auto di lusso. Se in passato lo abbiamo visto alla guida di una Smart, da tempo ha scelto di allargare la sua collezione di quattro ruote con vere supercar: scopriamo quali ha parcheggiato in garage e quanto valgono.

Che auto possiede Francesco Totti?

Accanto alla passione per il calcio, Francesco Totti ha sempre affiancato quella per i motori. Quando giocava con la Roma, il Pupone non aveva molto tempo libero da dedicare alle quattro ruote, mentre oggi è libero di gestire la sua quotidianità come preferisce. Forse è anche per questo che nel suo garage ha parcheggiato diverse auto, una per ogni occasione. Neanche a dirlo, sono tutti gioiellini, dalle grandi prestazioni.

Uno dei modelli a cui tiene di più, visto che ne sono stati prodotti solo 631 esemplari, è la Ferrari 456 M GTA. Con un motore V8 che consente di raggiungere una velocità superiore a 300 km/h, ha un costo tra gli 80mila e i 110mila euro. Francesco possiede anche un’altra Ferrari, la 599 che, come suggerisce il nome, è stata prodotta solo in 599 pezzi. Con questo bolide il Pupone riesce a superare i 330 km/h. Il prezzo? Da 250mila euro. Ultima vettura del Cavallino è una 612 Scaglietti, con un motore V12 e una velocità massima di 320 km/h. Per averla bisogna essere disposti a sborsare almeno 200mila euro.

Quanto vale la collezione di auto di Francesco Totti

Nel garage di Francesco Totti non ci sono solo Ferrari. Un altro marchio a cui il Pupone è molto legato è Volkswagen. L’auto che ha scelto è la Golf R2000 con 310 Cv, dal valore di circa 61mila euro. Inoltre, possiede anche un modello elettrico, la ID.4, che ha un costo che parte da 48.900 euro.

La sua collezione di quattro ruote termina con un brand amato in tutto il globo, Lamborghini. L’ex capitano ha optato per Urus, un SUV dal motore V8 e con una potenza da 650 Cv. Il prezzo di vendita? Da 200mila euro in su. Non sappiamo se possieda altre vetture, ma queste elencate ci consentono di affermare che il suo garage ha un valore che supera un milione di euro.