Auto di Alessia Marcuzzi: la scelta controcorrente della conduttrice

Alessia Marcuzzi ha un’auto che nessuno si sarebbe mai aspettato: la conduttrice ha scelto una vettura dalle dimensioni “mini”.

Sulla cresta dell’onda dai primi anni Novanta, Alessia Marcuzzi è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto. E’ per questo che stupisce scoprire il modello di auto che ha scelto di utilizzare per gli spostamenti nelle vie di Roma. In pochi avrebbero mai pensato a una quattro ruote di questo tipo.

Che auto ha Alessia Marcuzzi? Una scelta bizzarra

Oltre a essere un personaggio del mondo dello spettacolo, Alessia Marcuzzi è riuscita a costruirsi in questi anni un piano B. Laddove il lavoro in tv dovesse andare male, così come accaduto quando ha lasciato Mediaset, continuerebbe a svolgere quello di imprenditrice che, a oggi, le sta regalando gran belle soddisfazioni. Da una donna super impegnata come lei, che tra l’altro è mamma di due figli, ci si aspetta un’auto comoda e spaziosa, invece la realtà è ben diversa.

Per muoversi sulle strade della caotica Roma, Alessia ha scelto di acquistare una Smart rosso fiammante. Nessuna vettura extra lusso, come hanno fatto le sue colleghe, ma una macchina piccola piccola, che può trasportare due persone al massimo, autista compreso. Una scelta che, onestamente, è un po’ bizzarra anche considerando l’altezza della Marcuzzi, quasi 180 centimetri.

Quanto costa la macchina di Alessia?

La Smart è un’utilitaria molto gettonata, scelta per lo più dai giovani o da persone che non hanno bisogno di portare con sé passeggeri o bagagli ingombranti. Considerando che l’auto di Alessia Marcuzzi non è uno degli ultimi modelli, il suo valore è più basso di quello attuale. In ogni modo, oggi vetture di questo tipo hanno un costo di partenza di circa 13mila euro, che aumenta in base agli optional e alle personalizzazioni.