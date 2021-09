Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza mettono a tacere una volta per tutte le voci che li volevano divisi con tre splendidi scatti pubblicati da lei su Instagram.

Una rosa rossa, un bacio tenero, leggero come un sospiro, e un gioco di sguardi che lascia sospesa nell’aria una tenerezza implicita ma davvero intensa. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza mettono a tacere una volta per tutte le dicerie maligne che li volevano separati e lontani. I due avevano già tentato di mettere a tacere le voci con alcuni scatti su Instagram, ma vista la natura effimera delle storie evidentemente hanno preferito fissare la solidità della loro relazione con un post ufficiale, così che tutti possano vedere.

Sono tre gli scatti pubblicati da lei sul suo profilo Instagram, un vero e proprio crescendo di tenerezza e affetto che culmina con il bacio che suggella l’amore tra i due. Nella didascalia poche parole, ma decise e cariche di significato: “A noi due”, quasi come se con la rosa avessero brindato alla loro storia. Cerza, invece, pubblica una sola foto sul suo profilo social e va a citare direttamente uno dei brani più celebri degli A.C.D.C. scrivendo “Cuz we are T.N.T”, che significa “Perché noi siamo dinamite”, facendo riferimento alla forza esplosiva che li unisce.