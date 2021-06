Dopo la querela dell’ex dirigente della Nazionale Italiana Cantanti Aurora Leone è tornata a confermare la sua versione dei fatti.

Nella conferenza stampa di presentazione di Europei a casa The Jackal, Aurora Leone è intervenuta di nuovo in merito alla querelle sorta tra lei e Gianluca Pecchini, ex dirigente della Nazionale Italiana Cantanti. Pecchini ha recentemente accusato Aurora Leone di averlo diffamato con accuse infondate. L’attrice ha replicato in conferenza stampa confermando la sua versione dei fatti:

“(…) Sono stata male come starebbe male qualsiasi ragazza che si trova in una situazione del genere. I ragazzi mi hanno sostenuto tanto in tutto, mi sono trovata in difficoltà e spero non accada mai più. Quello che è successo è grave. Io ho la mia verità e l’ho già raccontata a caldo. Non ci torno. Dopo la querela sarà il tribunale a esprimersi. Penso però che non ci sia contesto migliore di questo per ripartire per parlare di calcio ed esprimere tutti i valori – come amicizia, inclusività e unione – che non dobbiamo mai dare per scontato ma che apprezzeremo ancora di più”, ha dichiarato Aurora Leone stando a quanto riporta Fanpage.

Fonte foto: https://www.instagram.com/auroraleone/

Aurora Leone replica alla querela di Pecchini

Dopo che Pecchini ha annunciato a mezzo stampa di voler querelare Aurora Leone, l’attrice e autrice dei The Jackal ha preferito non commentare la vicenda. Nella conferenza stampa del nuovo show dei The Jackal, la Leone ha precisato che sarà il tribunale ad esprimersi su quanto accaduto e ha confermato ancora una volta la sua versione dei fatti.

Stando a quanto dichiarato via social da Aurora Leone e Ciro Priello, Pecchini avrebbe chiesto alla ragazza di lasciare il tavolo in cui era seduta la Nazionale Italiana Cantanti perché “essendo donna non avrebbe potuto giocare”.

La bufera sul post di Enrico Ruggeri

Mentre Aurora Leone – che era stata convocata alla partita – si è chiusa nel massimo riserbo dopo quanto accaduto, Pecchini ha replicato a mezzo stampa affermando di esser stato da lei diffamato con accuse infondate. Il capitano della Nazionale Italiana Cantanti, Enrico Ruggeri, nei giorni scorsi è finito nell’occhio del ciclone per aver postato uno scatto al pranzo pre-partita del Sona Calcio e per aver scritto: “Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo.” In tanti sui social si sono scagliati contro il cantante per il suo tweet, indirizzato in maniera implicita al caso della Leone.

Pranzo pre-partita del Sona Calcio.

I giocatori sono in un tavolo a parte.

Funziona così in tutto il mondo. pic.twitter.com/p7FE4ATxzS — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) May 30, 2021

