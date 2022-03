Auguri 60 anni: le frasi più belle ed emozionanti da dedicare ad amiche, amici o genitori che raggiungono un traguardo importantissimo.

I 60 sono i nuovi 30? Non proprio, ma ormai non sono certo più un tabù. Diciamo la verità: il miglioramento della qualità della vita e anche il progresso della medicina hanno fatto iin modo che ormai anche il traguardo dei 60 anni non sia più ‘tragico’. Ciò non vuol dire che non si possa comunque prendere in giro il festeggiato giocando proprio sul fattore età! Per fare gli auguri per i 60 anni si possono infatti scegliere due strade: puntare sulla serietà e su frasi che possano emozionare, magari utili per i propri genitori; oppure cercare di essere simpatici con prese in giro divertenti e irriverenti. Proviamo a scoprire insieme le più belle frasi per ognuno di questi obiettivi!

Frasi 60 anni: le più emozionanti

I compleanni per i 60 anni sono festeggiati solitamente con belle feste, importanti, piene di emozioni, con tanti regali e pathos a non finire. Durante una celebrazione di questo tipo, far commuovere il festeggiato non dovrebbe essere così difficile anche con frasi semplici.

festa di compleanno 60 anni regalo

Il consiglio per cercare di far battere forte il cuore di una persona speciale, sia un amico, un’amica o magari un genitore, è sempre quello di puntare su qualcosa di personale, che possa unirvi in maniera particolare e che non sia troppo generico. Prova a scavare dentro di te e lasciati ispirare dal tuo cuore. Se proprio non ti viene in mente nulla, eccoti alcune frasi che potrebbero diventare un ottimo punto di partenza:

– 60 è un gran numero: sono anni che hai portato felicità in questo mondo con la tua presenza. Ti auguro un magnifico compleanno!

– A 60 anni, lascia andare il passato, afferra il presente e impadronisciti del futuro. Non è mai troppo tardi per essere più felici. Buon compleanno!

– Spero di arrivare a sessant’anni con la tua stessa saggezza e la tua grande energia. Grazie per essere sempre così incredibile e meraviglioso. Meriti tanta gioia e felicità e ti auguro che i prossimi anni ne siano piani. Buon compleanno!

– Hai portato così tanti bei momenti nella mia vita che voglio approfittare di questo straordinario giorno per ricordartelo. Buon 60° compleanno!

– In soli sei decenni hai raggiunto ciò che molti non riescono a raggiungere nemmeno in una dozzina di vite. Ti auguro molti altri anni di risultati straordinari e gratificanti. Buon compleanno!

– Hai 60 anni e ne sei orgoglioso. Hai 60 anni e sei grato di essere vivo, e vai avanti come i bambini di 40 anni. Queste sono ottime ragioni per festeggiare. Buon compleanno.

– Congratulazioni per aver compiuto 60 anni. Sii orgoglioso, sii felice e sii te stesso. A questa età le uniche opinioni che contano sono le tue. Buon compleanno!

– Il tempo vola se lo passi con qualcuno che ami. Spero che continui a volare ancora con te. Buon compleanno!

– Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

– La prima parte della vita si conclude e adesso arriva il bello, il divertimento vero. Ricordati di rimanere sempre come sei e di continuare ad invecchiare così bene. Buon compleanno!

Gli auguri per i 60 anni divertenti

Abbiamo visto alcuni esempi di frasi che potrebbero far sciogliere in un bagno di lacrime il festeggiato o la festeggiata, e magari commuovere anche tutti i presenti alla festa. Se vuoi essere divertente, non sono quelle le frasi su cui puntare. Ecco invece alcune frasi per i 60 anni simpatiche, che potrebbero far salire le lacrime agli occhi, sì, ma per le risate:

– Hai più di mezzo secolo di conoscenza e saggezza accumulata! Sarebbe fantastico… se riuscissi a ricordarti qualcosa di tutto questo.

– Non ascoltare chi ti dirà che a 60 anni il tempo non è dalla tua parte. Hai ancora 40 anni prima di raggiungere la soglia del secolo.

– Lo sai che hai compiuto 60 anni quando urli regolarmente contro la TV, ma guardi il canale meteo per la maggior parte del tempo. Buon compleanno a un superbo esemplare di sessantenne.

– Non sei vecchio, sei un grande classico. Buon 60° compleanno!

– Pensa che sei molto saggio, è questo il lato positivo.

– La vita comincia a 60 anni. Gli altri 59 sono stati solo un allenamento. Buon compleanno!

