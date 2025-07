Netflix usa l’intelligenza artificiale per gli effetti speciali: svelata la serie TV

Netflix ha utilizzato l’intelligenza artificiale per ricreare effetti speciali di titoli già in catalogo: ecco in quale serie tv.

Ricreare effetti speciali grazie all’intelligenza artificiale su film e serie tv già presenti in catalogo: è questa l’ultima trovata di Netflix. La notizia, che fino a qualche giorno fa era un’indiscrezione e oggi è una conferma, suscita parecchia curiosità: scopriamo qual è il primo titolo che ha sfruttato l’AI.

Netflix schiera l’intelligenza artificiale per ricreare effetti speciali

Stando a quanto scritto dalla testata Bloomberg, Netflix ha iniziato a usare l’intelligenza artificiale per ricreare effetti speciali nelle proprie produzioni. Una scelta dettata da diversi motivi, economici in primis: l’AI, infatti, consente di risparmiare tempo e costi rispetto ai metodi classici.

Sembra che il colosso dello streaming abbia deciso di affidarsi nelle mani di Runaway AI, una startup che sviluppa modelli video simili a quelli già messi in campo da OpenAI e Google. A confermare la decisione è stato il co-amministratore delegato dell’azienda, Ted Sarandos. Lo scorso giovedì, al termine di un incontro con gli azionisti, ha comunicato che il primo test ha riguardato una serie tv di successo.

“Siamo convinti che l’AI rappresenti un’incredibile opportunità per aiutare i creatori a realizzare film e serie TV migliori, e non soltanto meno costosi“, ha dichiarato Sarandos.

Qual è il primo titolo Netflix che sfrutta l’intelligenza artificiale

Il primo titolo che Netflix ha affidato a Runaway AI è la serie tv argentina L’eternauta. Nello specifico, l’intelligenza artificiale ha rappresentato il crollo di un edificio. Sarandos ha dichiarato: “Grazie all’utilizzo di software con intelligenza artificiale, gli autori della serie hanno potuto ottenere risultati fantastici in tempi rapidissimi. In effetti, quella sequenza è stata completata 10 volte più velocemente di come si sarebbe potuto fare con i tradizionali strumenti per gli effetti visivi“.

L’eternauta, la cui uscita era stata annunciata nel 2023, è arrivata sulla piattaforma nel 2025 e, a essere onesti, non ha riscosso grande successo. Basata su una delle graphic novel argentine più amate, firmata da Héctor Oesterheld, è un mix di azione, fantascienza e dramma.