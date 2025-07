Come comportarsi al museo: le 11 regole fondamentali del galateo dell’arte

Visti i continui incidenti causati dalla maleducazione delle persone, vale la pena rispolverare le regole: ecco come comportarsi al museo.

Dalla Sedia Van Gogh di Nicola Bolla al dipinto di fine ‘700 di Anton Domenico Gabbiani: le opere che negli ultimi tempi sono state danneggiate da persone più o meno incoscienti sono tante. Anche se non è difficile capire come comportarsi al museo, i direttori dei musei italiani hanno unito le forze per stilare il “Galateo dell’arte”. Scopriamo le 11 regole fondamentali.

In pochi sanno come comportarsi al museo: gli incidenti sono la prova

Poche persone sperimentano la sindrome di Stendhal davanti a un’opera d’arte, ma tutti dovrebbero sapere come comportarsi all’interno di un museo. Eppure, la cronaca degli ultimi tempi ci racconta situazioni assurde, incidenti che se non fossero documentati con immagini e video faremmo fatica a immaginare. Pensiamo, ad esempio, al turista che per scattare un selfie ha danneggiato la Sedia Van Gogh dell’artista Nicola Bolla esposta a Palazzo Maffei, a Verona. Oppure agli Uffizi di Firenze, dove un altro incauto visitatore, sempre perché impegnato a farsi una foto, è inciampato ed è caduto su un dipinto di fine ‘700 di Anton Domenico Gabbiani.

Considerando che incidenti di questo tipo sono sempre più comuni e l’afflusso dei visitatori dei musei nostrani è in costante aumento, i direttori delle strutture italiane hanno pensato bene di unire le forze per creare il “Galateo dell’arte“. Undici regole di facile comprensione pure per i bambini, ma che a quanto pare risultano ostiche soprattutto agli adulti.

Neanche a dirlo, il principale responsabile di incidenti di questo tipo è lo smartphone. Molte persone, pur di riuscire a fare uno scatto acchiappa like, sono disposte a mettere in pericolo il nostro patrimonio culturale. A ciò bisogna aggiungere l’overturism e gli spazi ristretti che non possono essere gestiti in totale sicurezza.

Galateo dei musei: 11 regole per il bene dell’arte

Grazie al contributo dei direttori delle principali gallerie italiane, Libreriamo ha stilato le 11 regole fondamentali del Galateo dei musei. Norme semplici, che non rendono solo più sicura la visita, ma che consentono pure di vivere l’esperienza in modo consapevole, reale e non virtuale. Ecco come comportarsi al museo: