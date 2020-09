Dopo il successo avuto dal primo film della saga, nel 2016 è uscito nelle sale cinematografiche Attacco al potere 2: ecco le location.

Azione pura: è questa, in sintesi, la saga di Attacco al potere nella quale Gerard Butler interpreta i panni del più classico eroe del cinema americano: Mike Banning. Dopo il successo della prima pellicola della trilogia, nel 2016 è uscito il secondo film, Attacco al potere 2. Questa volta a finire sotto attacco non è la Casa Bianca ma la città di Londra, nella quale si sono radunati tutti i leader del G8 per partecipare al funerale del primo ministro inglese. Ecco quali sono le location del film.

Attacco al potere 2: le location del film

Come detto in precedenza, Attacco al potere 2 è ambientato a Londra ed è proprio nella capitale dell’Inghilterra che il regista Babak Najafi ha girato gran parte del suo film con a disposizione un budget da 60 milioni di dollari.

Gerard Butler

Tra le location più facilmente riconoscibili del film ci sono alcuni dei luoghi più celebri di Londra, da Westminster al Big Ben ma anche il Tamigi con i suoi caratteristici ponti. Oltre che in Inghilterra, Babak Najafi ha girato una parte della pellicola anche negli Stati Uniti.

Attacco al potere 2: il cast del film

Il grande protagonista del film, Mike Banning, è interpretato da Gerard Butler. Nel cast di Attacco al potere 2 troviamo poi anche alcuni personaggi, con i rispettivi attori a interpretarli, che avevamo già potuto vedere nel precedente capitolo della saga.

Aaron Eckhart torna ad esempio a vestire i panni del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher, Morgan Freeman lo ritroviamo invece nei panni di Allan Trumbull.

Nel cast del film ci sono anche Alon Abutbul, Angela Bassetti, Waleed Zuaiter, Robert Forster, Melissa Leo, Radha Mitchell, Charlotte Riley, Jackie Earle Haley, Sean O’Bryan, Mehdi Dehbi e Deborah Grant.