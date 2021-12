Fabio Pedretti si è spento, nel giorno del suo 24esimo compleanno, mentre effettuava una corsa notturna con i suoi compagni.

Aveva deciso di fare una corsa notturna, con altri compagni di avventura ma, nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, ha trovato la morte: questo è ciò che è accaduto a Fabio Pedretti, giovane atleta che si è spento a pochi chilometri dal traguardo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Donna Funerale Vedova Fiore Lutto

Morto durante una corsa notturna, addio all’atleta Fabio Pedretti

Fabio Pedretti è morto nel giorno del suo 24esimo compleanno, mentre effettuava una corsa notturna con i suoi compagni di gara. Il ragazzo, infatti, si è accasciato al suolo a sette chilometri circa dal traguardo. I presenti hanno cercato di soccorrerlo, ma il giovane è deceduto.

Anche se è stato portato in ospedale, i dottori hanno appurato che non c’era nulla da fare: il ragazzo, secondo i primi riscontri, è orto per un infarto.

L’ultima gara di running

Il giovane atleta si era radunato sabato, dopo aver organizzato una gara di running a Monticelli Brusati, a Brescia. Dopo aver accusato il malore, che lo ha fatto precipitare al suolo, l’atleta è stato soccorso anche dal personale specializzato e da un medico che erano presenti sul posto.

Riproduzione riservata © 2021 - DG