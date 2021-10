Elena Casanova è stata uccisa a martellate dall’ex compagno di fronte alla sua abitazione.

Elena Casanova è stata colta di sorpresa con un colpo di martello al finestrino dell’auto, non ha avuto il tempo di chiamare aiuto. A colpirla con brutalità l’ex compagno Ezio Sigalesi. I vicini di casa sono usciti in strada richiamati dalle sue urla, la donna gridava “Perché?”, ma non hanno potuto soccorrere Elena ormai in fin di vita.

La dinamica

Mentre Elena Casanova era a terra, il suo assassino ha chiamato i carabinieri dicendo: “L’ho uccisa a martellate” avrebbe dichiarato.

Nel frattempo arrivavano l’ex marito e la figlia diciassettenne di Elena con le pizze d’asporto: hanno assistito impotenti alla scena, senza poter intervenire. Hanno avuto paura, sono rimasti sotto shock. L’assassino nel frattempo si è acceso una sigaretta e ha aspettato i carabinieri. Poi ha dichiarato: “E’ stato un raptus”. Ma in realtà era tutto premeditato.

La vittima

Elena Casanova aveva 49 anni e due figli, era separata dal marito. Viveva a Castegnato e lavorava come operaia a Brescia, dove era anche impegnata in diverse mansioni di volontariato con la protezione civile. Da oltre un anno era perseguitata dall’ex compagno, Ezio Galesi, che la tormentava con messaggi minatori. Fino al folle gesto di ieri sera che ha concretizzato tutto il rancore che l’uomo nutriva da tempo. Un altro femminicidio annunciato.

Tutta la comunità di Castegnato è sotto shock.