Assegno Unico settembre 2025: ecco quando arrivano i pagamenti INPS

Il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico di settembre 2025: le famiglie potranno verificare importi e date di accredito sul Fascicolo previdenziale e sull’app INPS Mobile.

L’Assegno Unico è uno strumento molto importante, per le famiglie, le quali riescono, in tal senso, a gestire le spese legate alla crescita dei figli. Scopriamo, dunque, il calendario completo delle date del mese di settembre, nelle quali saranno erogati gli importi.

Assegno Unico, il calendario del mese di settembre 2025

Con la circolare n. 2229/2025, l’INPS ha comunicato che i pagamenti ordinari dell0’Assegno Unico saranno effettuati nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 settembre.

Situazione diversa riguarda coloro che hanno presentato domanda per la prima volta nel mese di settembre o che hanno comunicato variazioni nella propria condizione familiare, come la nascita di un figlio o una separazione. In questi casi, dunque, l’erogazione avverrà tra la fine del mese e il 15 ottobre, tempi necessari a consentire i controlli ulteriori, richiesti dall’Istituto.

denaro

È bene precisare che le date ufficiali valgono per chi percepisce l’Assegno Unico in modo continuativo. Ogni aggiornamento legato all’ISEE o alle modifiche della domanda può determinare variazioni nei tempi di accredito.

Arretrati, verifiche e importi

Gli aggiornamenti sull’ISEE o i cambiamenti familiari richiedono verifiche che possono determinare ritardi nell’erogazione degli importi.

Pertanto, per conoscere la data esatta, i cittadini possono consultare il Fascicolo previdenziale sul portale INPS dall’app INPS Mobile, dove compaiono sia l’importo che il giorno di accredito previsto.

Quando l’INPS riconosce mensilità non corrisposte in precedenza, le stesse sono sommate al pagamento corrente. Per questo motivo è consigliabile controllare nel dettaglio le somme ricevute e distinguere la quota ordinaria dagli arretrati.

In assenza di un modello ISEE aggiornato, l’importo erogato è quello minimo. L’INPS – infatti – procede successivamente al conguaglio, anche se rinnovare l’ISEE ad inizio anno permette di ricevere subito la cifra corretta, evitando riduzioni temporanee.