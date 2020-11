Dalla celebre serie di videogiochi è stato tratto il film Assassin’s Creed: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli appassionati di videogames conoscono molto bene la saga di Assassin’s Creed, una delle più da tutti i videogiocatori del mondo, come dimostra il successo che ha. Nel 2016 è arrivato nelle sale cinematografiche anche il film, tratto proprio dalla saga di giochi per console, il cui titolo è sempre Assassin’s Creed ed è stato diretto da Justin Kurzel. La pellicola ha avuto un buon successo ai botteghini, riuscendo a incassare oltre 241 milioni di dollari. Dalla trama al cast: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Assassin’s Creed: la trama del film

Esattamente come avviene nei videogiochi, anche nel film Assassin’s Creed il protagonista, è un uomo che vive nel 2016, di nome Callum Lynch, che viene condannato a morte per omicidio. La pena non viene però eseguita, ma l’uomo viene costretto a rivivere i ricordi di un suo antenato vissuto nella Spagna all’epoca dell’Inquisizione.

La storia viaggia così su due linee temporali differenti, tra passato e presente, in cui al protagonista viene assegnato il compito di ritrovare un misterioso e prezioso manufatto chiamato Mela dell’Eden, che nel passato ha portato a una battaglia tra una banda di Assassini e dei soldati Templari.

Assassin’s Creed: il cast del film

I due protagonisti principali di Assassin’s Creed sono due vere e proprie star di Hollywood come Michael Fassbender e Marion Cotillard. Quest’ultima nel 2008 ha anche vinto il Premio Oscar per la Miglior attrice protagonista grazie all’ottima interpretazione in La Vie en rose, oltre che ricevere numerosi altri riconoscimenti per le sue varie interpretazioni.

Nel cast del film Assassin’s Creed sono inoltre presenti anche Jeremy Icons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams e Denis Menochet.

