Asia Argento ha rivelato di aver appreso del suo licenziamento da X Factor via email. E non si è detta contenta del suo sostituto, Lodo Guenzi…

A La Repubblica delle Donne Asia Argento ha raccontato una versione del suo allontanamento completamente alquanto stridente con quella comunicata dalla produzione del programma. La decisione di escluderla da X Factor, all’indomani dello scandalo Bennett, non sarebbe stata presa infatti di comune accordo con l’attrice, e lei sarebbe stata messa a parte della decisione solamente con un’email. L’attrice ha dichiarato inoltre di non essere d’accordo con le scelte fatte dal suo successore, il frontman de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi.

Asia Argento: il licenziamento da X Factor via email

“Se mi è rimasto qui? Vorrei vedere te, sono stata licenziata in tronco per qualcosa che non ho fatto. Certo, è stato un accordo amichevole, mi hanno avvisato tramite una mail”, ha dichiarato gelida Asia Argento a La Repubblica delle Donne.

Insomma, il suo allontanamento dal talent non sarebbe avvenuto consensualmente, come invece lasciava intendere il comunicato stampa diffuso dalla produzione nei giorni immediatamente successivi allo scandalo Bennett: “Insieme ad Asia abbiamo deciso che non ce la sentivamo, la decisione è stata presa per tutelare i ragazzi e la gara, il caso avrebbe distolto l’attenzione dall’andamento della gara e l’avrebbe falsata. La nostra priorità è fare un format per i talenti”.

Asia Argento contro Lodo Guenzi: il sostituto a X Factor

Dopo il licenziamento di Asia Argento – con grazie disappunto di molti fan su Instagram – al suo posto come giudice di X Factor è subentrato il frontman de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi. L’attrice non sembra però aver apprezzato particolarmente il lavoro del cantante con le band da lei scelte, e a La Repubblica delle Donne ha dichiarato:

“Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui.” Lodo Guenzi replicherà?

Fonte foto: https://www.instagram.com/asiaargento/