Valeria Marini ha un nuovo fidanzato!

Al Maurizio Costanzo Show Valeria Marini ha confessato di avere un nuovo fidanzato. Di chi si tratterà?

Dopo la fine della sua storia d’amore con Patrick Baldassari, Valeria Marini avrebbe ritrovato la felicità: “Se sono insieme a qualcuno? Sì, ho una relazione. Però sono single. Non dico con chi perché è appena iniziata. Lui lo sa certo, però non è qui”, ha raccontato la showgirl al Maurizio Costanzo Show. Chi sarà la sua nuova fiamma? E con Ivan Gonzalez, come stanno veramente le cose?

Ospite al Maurizio Costanzo Show Valeria Marini non è riuscita a nascondere il suo entusiasmo per un nuovo amore, e ha rivelato di avere una relazione con un uomo che però non sarebbe ancora del tutto ufficiale.

Pochi mesi fa la showgirl ha preso parte a Temptation Island Vip insieme all’allora fidanzato Patrick Baldassari, ma la storia era finita per i loro reciproci problemi di gelosia. Durante la sua partecipazione al programma Valeria Marini aveva creato un certo feeling con il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez, che però ha ammesso di provare soltanto un sincero sentimento di amicizia nei confronti della showgirl.

Valeria Marini e Ivan Gonzalez: amore oltre l’amicizia?

All’indomani della sua uscita da Temptation Island Vip, Valeria Marini sembrava totalmente presa da Ivan Gonzalez, tanto da aver dichiarato a Chi: “Chi mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo cosa succederà.”

Ivan Gonzalez aveva presto messo a tacere le voci sulla loro liaison, e adesso sembrerebbe che al fianco della showgirl ci sia qualcun altro. Chi sarà il nuovo fidanzato di Valeria Marini? La showgirl, che su Instagram non ha lasciato trapelare informazioni a riguardo, ha risposto evasiva a Maurizio Costanzo: “Sarà conosciuto.”

