Andrea Damante ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla storia appena sbocciata tra la sua ex, Giulia De Lellis, e Irama.

Raggiunto dai microfoni di Tabloit.it, Andrea Damante ha confessato di essere ancora single, e a proposito della nuova liaison tra Giulia De Lellis e il cantante Irama ha dichiarato:

“Comunque sono giovani, sono in gamba, sono sul pezzo. Fanno bene. Cioè nel senso, perché no? Tra l’altro lui mi sembra un bravissimo ragazzo, quindi va bene. La vita va avanti per tutti, è giusto così. Ci sta.”

Andrea Damante: Giulia De Lellis e il bacio a Irama

Dopo le foto di Chi sul bacio appassionato che si sarebbero scambiati Giulia De Lellis e Irama, l’ex fidanzato Andrea Damante è stato raggiunto dai microfoni di Tabloit.it, a cui ha lasciato intendere di approvare la nuova liaison dell’ex fidanzata.

Insomma, nessun segno di pentimento o di gelosia da parte di Damante, che ha anche ammesso con tranquillità di non essere fidanzato: “Io per adesso single, meglio così”.

Quest’estate l’ex fidanzato di Giulia De Lellis era stato pizzicato con la PR Sharon Filograsso, ma ben presto la liaison sentimentale era stata smentita, e pertanto Damante sarebbe single da aprile, quando lui e Giulia avevano annunciato pubblicamente la loro separazione.

Giulia De Lellis e Irama: a quando l’annuncio ufficiale?

A proposito della liaison di Giulia De Lellis e Irama, per il momento vige ancora il massimo riserbo dell’ex gieffina sulla sua pagina Instagram, ma secondo indiscrezioni l’annuncio ufficiale verrà dato dalla coppia durante la puntata di Tù sì que vales del 10 novembre, e pertanto ai fan non resta altro da fare che attendere i dettagli su questa nuova storia d’amore!

