Elettra Lamborghini e Las Ketchup riportano Aserejé a Sanremo 2026: il segreti nascosto dietro il tormentone e il video tutorial del celebre ballo.

Venerdì 27 febbraio, sul palco del Teatro Ariston, Elettra Lamborghini porterà in scena uno dei momenti più attesi della serata dei duetti: la performance con le Las Ketchup sulle note di Aserejé. Ma dietro a quella che può sembrare una semplice hit estiva, si nascondono dettagli curiosi, significati inaspettati e una coreografia che ha insegnato al mondo come diventare virale (prima dei social).

“Aserejé” a Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini: i segreti dietro al tormentone

Nel 2002 Aserejé esplose in tutto il mondo con un ritornello che nessuno capiva ma che tutti cantavano. E proprio qui sta il primo segreto del suo successo: è un gibberish, cioè “un testo senza significato che mima foneticamente la prima strofa di Rapper’s Delight degli Sugarhill Gang“, come riportato da Cosmopolitan.

Le parole confuse e veloci, pronunciate in una sorta di inglese storpiato e cantate con ritmo incalzante, hanno creato un linguaggio tutto loro, che non ha bisogno di traduzioni. Era universale, immediato, accattivante. Nessuno sapeva esattamente cosa stesse dicendo, ma tutti sapevano come si ballava.

E proprio questo aspetto lo rende ancora oggi incredibilmente attuale: le Las Ketchup hanno anticipato i tempi, dimostrando che un ritornello nonsense può essere più potente di un testo perfettamente scritto, se supportato da una melodia orecchiabile e una coreografia magnetica.

Come si balla Aserejé delle Las Ketchup: il video tutorial

Prima che TikTok rendesse virali i passi di danza con un algoritmo, ci pensava la televisione. Il balletto di Aserejé delle Las Ketchup è stato il primo vero tutorial di ballo globale, trasmesso ovunque e replicato ovunque. E non serviva uno smartphone: bastava guardare una volta e provare a imitarlo.

La forza del ballo stava nella sua estrema semplicità: movimenti delle mani sincronizzati, spostamenti laterali ritmici, sorrisi e braccia in alto.

Ecco, a seguire, il video tutorial in attesa dell’esibizione con Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: