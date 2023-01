Quali sono le frasi più belle di Laura Pausini? Considerando che sono quasi 30 anni che è sulla cresta dell’onda, sono davvero tante.

Laura Pausini è una delle poche cantanti italiane conosciute in tutto il mondo. Nel mese di febbraio 2022 festeggerà 30 anni di carriera, 30 anni dal suo debutto sul palco del Festival di Sanremo. Tante le canzoni che in questo lungo periodo ha regalato ai fan, da La Solitudine a Vivimi, passando per Strani amori: vediamo le sue frasi più belle.

Frasi delle canzoni di Laura Pausini: le più belle di sempre

Diventata famosa a soli 19 anni con il brano La solitudine, vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 1993, Laura Pausini è considerata un vero e proprio mostro sacro della musica. In quasi 30 anni di carriera, ha regalato ai fan tantissime canzoni da pelle d’oca, ma anche brani grintosi e allegri. Di seguito, una selezione delle più belle frasi di Laura Pausini:

Marco se n’è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l’anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci. Ma il cuore batte forte dentro me. (La solitudine)

Perché una vita sola non può bastare er dimenticare quanto si può amare. (Una storia che vale)

Scrivilo negli occhi. Fai di un attimo l’eternità. (Se non te)

Perché con te ho imparato che felici lo si è senza un miracolo. Con te guardare dalla stessa parte… era già quello uno spettacolo. E poi ho capito che dorme di meno chi ama un po’ di più. (Mi tengo)

E più mi manchi, e più mi stai al centro dei pensieri miei. (Incancellabile)

Lei la tua ragione il tuo perché, il centro del tuo vivere (Uguale a lei)

Mi dispiace devo andare via. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui. Che promette e poi non cambia mai. (Strani amori)

Fino a che rimani sarà tu il migliore dei miei mali, tu sarai. Di quest’anni avari l’oro nelle mani. (Un fatto ovvio)

Se esiste un Dio non può scordarsi di me anche se fra lui e me c’è un cielo nero nero senza fine. Lo pregherò, lo cercherò e lo giuro ti troverò, dovessi entrare in altre dieci cento mille vite. In questa vita buia senza di te sento che ormai per me sei diventato l’unica ragione, se c’è un confine nell’amore giuro lo passerò e nell’immenso vuoto di quei giorni senza fine…Ti amerò. (Non c’è)

E non c’è distanza, non c’è mai. Non ce n’è abbastanza, se… Se tu sei già dentro di me. (Le cose che vivi)

Qui dove resto solo io. Dove resti solo tu. Dove il senso non ha più senso. (Dove resto solo io)

Ho cercato la bellezza e l’ho trovata in fondo alla semplicità. (Non ho mai smesso)

Lei la tua ragione il tuo perché, il centro del tuo vivere. La luce di un mattino che, che non perderai lei lo

specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai semplicemente come sei, uguale a lei. (Uguale a lei)

Dio ma come si fa a trovare il coraggio di andare, Anche quando vorresti restare. Dimmi come si fa a rialzarsi, anche quando fa male e continuare. (Il coraggio di andare)

Hai preso me, sei la regia. Mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea (Vivimi)

Sei nella mia vita più che mai, oltre il muro dei silenzi miei. Un respiro di serenità, l’alba di una nuova libertà. (Amare veramente)

In qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò, tra le cose che vivi io per sempre vivrò. (Le cose che vivi).

Frasi amicizia e non di Laura Pausini: le preferite dai fan

Che siano canzoni sulla vita o sul coraggio di andare, poco importa. Laura Pausini ha dedicato i suo brani a tutti gli aspetti dell’esistenza.

Tu usi troppe parole, dosi poco il silenzi, deponi le armi un momento. Non ci sono istruzioni per l’uso della vita, ognuno ha la sua matita (Ognuno ha la sua matita)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore lascia un’emozione che non se ne va. Non so dirti come, ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. (Le cose che vivi)

La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l’inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, Non è possibile dividere la storia di noi due. (La solitudine)

Strani amori che fanno crescere e sorridere, fra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. (Strani amori)

Ehi adesso come stai? Tradita da una storia finita e di fronte a te l’ennesima salita. (Ascolta il tuo cuore)

Non siamo angeli In volo venuti dal cielo. Ma gente comune che ama davvero (Gente)

Posso soltanto guardare il punto dove stai guardando tu. E posso solo pensare che ho già vinto se convinco te. Che sei speciale. (Le cose che non mi aspetto)

Come le cose che non mi aspetto. Come quel grazie che arriva dritto. O quell’abbraccio che non smette mai di dare affetto. (Le cose che non mi aspetto)

Su qualunque strada, in qualunque cielo e comunque vada, noi non ci perderemo. (Le cose che vivi)

Stesso cuore, stessa pelle. Questo è il patto fra sorelle, anime che mai potrà dividere la realtà. (Perché non torna più)

Tu sei l’esatto opposto di me, per questo è splendido l’abbraccio corrisposto che c’è. È un mondo inedito. (Inedito)

Io tengo gli occhi aperti- Ho un sospiro, ho un bacio. Ma se non posso averti… Non sarà facile! Una corona di spine sarà (Troppo tempo)

Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia. Non ti accompagno più se non c’è più ragione. Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà. (Frasi a metà)

Prendi le mie mani e baciami. Portami dove ti porterei. Dimmi cose da non crederci. Portami fuori di me dentro di noi. (Enamorada)

Quando eri con me… il buio che scendeva con la sera… si fermava sulla porta di casa. (Troppo tempo)

Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un’ora. Non lasciare libero o disperso questo mio spazio adesso aperto. (Vivimi)

Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Come ci siamo ridotti io e te. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa il meglio per se. Bastava. (Bastava).

