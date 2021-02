State cercando dei consigli utili per abbellire il balcone di casa? Ecco come arredarlo e renderlo il più confortevole possibile.

Spesso si pensa ad arredare tutta la casa, tenendo conto di qualsiasi dettaglio, ma si tralascia il balcone. Arredare il balcone della propria abitazione, infatti, è una pratica che in pochi fanno. C’è chi lo lascia spoglio, chi invece lo abbellisce con delle piante e poi ci sono quelli che decidono di renderlo una vera e propria zona di comfort. Se non sapete come arredare il balcone, piccolo o grande che sia, vi diamo noi alcune soluzioni utili.

Arredare il balcone: idee creative

Prima di tutto è bene sapere una cosa: tutto l’arredo che volete mettere sul vostro balcone dovrà essere da esterno. Questo perché dovrà resistere alle diverse temperatura, caldo – freddo, ma anche alla pioggia, al sole e perché no alla neve.

Fatta questa premessa ecco alcune idee per rendere il vostro balcone un vero e proprio angolo di paradiso. Prima di tutto bisogna tener conto della grandezza dello spazio che si vuole andare ad arredare e cercare di sfruttare tutti gli spazi. Importante è lasciare sempre un po’ di spazio per poter camminare e muoversi liberamente.

Dai piccoli divanetti ai tavolini fino agli ombrelloni per proteggersi dal sole, sono tante le soluzioni per balconi da poter adottare. C’è, infatti, chi decide di installare addirittura dei lampadari, ma anche un bel tavolino per delle cene estive non è male come idea.

terrazza sera sdraio vimini luci

Arredare terrazzo piccolo: ecco come fare

Sicuramente arredare degli ambienti più grandi risulterà più semplice. Ma ci sono tantissimi escamotage per rendere confortevoli anche i balconi più piccoli.

La scelta di come arredare è del tutto personale e se c’è chi decide di rendere il proprio terrazzo un angolo bar, o un posto dove fare delle cene, dall’altro c’è chi decide di trasformarlo in un vero e proprio vivaio. In tantissimi, infatti, creano dei veri e propri giardini sui balconi, piantando diverse varietà di piante.

Infine c’è anche chi decide di utilizzare il proprio terrazzino di casa come angolo fitness. In molti, infatti, soprattutto con le belle giornate di sole decidono di dedicarsi allo sport e di farlo all’aria aperta, ma con tutti i comfort che ci sono nella propria casa.