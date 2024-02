Protagonista alla Milano Fashion Week alla sfilata Diesel, Arisa ha sfoggiato un look aggressivo, grintoso e super costoso…

Ben diversa dalla “docile” ragazza con gli occhiali che si era fatta conoscere al grande pubblico, Arisa oggi è totalmente cambiata. La “ri”conferma è arrivata dalla sfilata di Diesel alla Milano Fashion Week dove la cantante ha sfoggiato un look decisamente grintoso e aggressivo con un costo non indifferente…

Arisa, il look Diesel super costoso

Arisa

Alla sfilata Diesel alla Milano Fashion Week, il noto marchio ha presentato la nuova collezione Donna, quella per l’Autunno/Inverno 2024-25. Diversi i volti famosi che hanno preso parte all’evento. Come detto, tra questi, era presente anche Arisa.

Da tempo la cantante ha cambiato il suo stile e ha spesso fatto notare come ami particolarmente questo brand.

Anche in questa occasione, l’ex docile donna con gli occhialoni, infatti, si è mostrata con un outift decisamente aggressivo e accattivante.

Per lei ecco il chiodo di pelle nero e un maxi bomber in denim con le frange. Un look completamente nero, rigorosamente firmato Diesel.

La cantante ha indossato una minigonna con stampa col fuoco che ha abbinato ad un top con maxi scollatura, ormai un pezzo “forte della casa” con tanto di dettaglio cut-out a forma di goccia sul décolleté.

A richiamare ancora di più il marchio Diesel, anche una collana d’acciaio con il nome del brand scritto con lettere grandi.

Un look molto costoso il cui prezzo supera notevolemente diverse centinaia di euro. Solo la collana, per esempio, sul sito ufficiale costa la bellezza di 289 euro.

A completare l’outfit, Arisa ha aggiunto un trench in pelle nero con degli stivali e pochette dello stesso colore. Curioso il tocco sulla parte alta, ovvero sul viso. La cantante ha indossato un paio di occhiali da sole con montatura con lenti scure.

Di seguito anche un post Instagram relativo al look della cantante: