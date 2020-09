L’apriporta permette di non appoggiare le mani su una maniglia, cosa importante in tempo di Covid. Ma sarà utile anche allo sportello bancomat o in ascensore.

In tempo di Coronavirus la prudenza non è mai troppa. Ecco perché, specialmente quando ci troviamo in ambienti molto frequentati, uno strumento come l’apriporta può essere utile per assicurarci di non avere contatto diretto con superfici – come la maniglia di una porta – che prima di noi sono entrate a loro volta in contatto con altre persone. Basterà appoggiare l’uncino e aprire comodamente la porta. Non solo: questo strumento, in vendita su Amazon, può anche essere utilizzato in altre occasioni: il comodo gancio, infatti, potrà consentire di agganciarlo come portachiavi ed averlo sempre con sé.

Fonte foto: https://www.amazon.it/Apriporta-Senza-Contatto-Confezione-Portachiavi/dp/B089J12YGC

Prelevare senza toccare con le dita i comandi?

L’uncino utile per aprire una qualsiasi maniglia potrà infatti essere utilizzato, per esempio, in ascensore, per selezionare il piano desiderato senza toccare alcun tasto con le dita.

Funzionalità simile per chi vorrà per esempio prelevare ad uno sportello bancomat assicurandosi di non poggiare le dita sui comandi. Un modo per proteggere sé stessi e fare tutto in completa sicurezza.

Apirporta per servizi

Non toccare niente nei servizi igienici: come fare

Senza dimenticare l’utilizzo che si può fare di questo apriporta per esempio utilizzando i servizi igienici, se doveste trovarvi in un bar o ristorante, in palestra o semplicemente a casa di conoscenti.

Lo stesso apriporta potrà infatti darvi una mano per utilizzare i rubinetti ma sarà anche pratico per il wc.

Fonte foto: https://www.amazon.it/Apriporta-Senza-Contatto-Confezione-Portachiavi/dp/B089J12YGC

Quanto costa l’apriporta per non toccare la maniglia?

Su Amazon questo oggetto è in vendita ad un prezzo assolutamente per ogni tasca, a partire dai 5,99 euro.

Utile perché in tempo di covid garantisce sicurezza e igiene, è possibile santificarlo lavandolo semplicemente con un panno bagnato o utilizzando dell’alcol.