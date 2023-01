App per meditare: le migliori applicazioni gratuite, per Android e iOS, dedicate alla meditazione.

Sottovalutata e bistrattata, ma molto importante, la meditazione è da anni una delle pratiche migliori per poter garantire l’equilibrio del proprio corpo, della propria mente, della propria anima. Grazie a testimonianze di vip come i Ferragnez o Hugh Jackman, da tempo meditare è diventata una piacevole abitudine da parte di moltissime persone comuni. Anche per questo motivo, gli sviluppatori hanno da tempo creato tante app per meditare, software sempre a portata di mano per poter rendere la meditazione semplice per tutti. Scopriamo insieme quali sono le migliori disponibili sia per Android che per iOS.

App meditazione: quali scegliere

Di app per meditare gratis ne esistono davvero moltissime. Certo, solitamente si tratta di soluzioni gratuite solo di base, con piani di abbonamento per poter essere utilizzate al cento per cento, ma non per questo meno adatte per le nostre specifiche esigenze. Una delle migliori è da temo Headspace. Purtroppo non è disponibile in italiano, ma riesce a farsi comprendere da tutti grazie ai suoi contenuti completi e semplici da mettere in pratica. Con questa app possiamo provare meditazioni guidate per il sonno, la concentrazione e il rilassamento, ma anche mettere in pratica mini-meditazioni d’emergenza per calmarci durante attacchi di panico o di ansia.

donna yoga meditazione zen finestre casa

Altra app molto ricca è Serenity: meditazione guidata. Disponibile in italiano e anche senza abbonamento, quest’app è il massimo per ritrovare la calma, la pace e la serenità. Funziona senza registrazione e offre contenuti che possono essere comprati una volta e rimanere sempre a nostra disposizione.

Bastano dieci minuti al giorno per salutare per sempre ansia e stress. Questo è quanto promesso da Meditopia, app disponibile in nove lingue con oltre mille meditazioni per superare solitudine, senso di inadeguatezza, ansia, aspettative e altri problemi riguardanti la nostra vita.

ragazza smartphone divano

E continuiamo la nostra rassegna con quella forse più famosa in assoluto. Stiamo parlando di Calm, disponibile sia in versione base che in versione premium per chi abbia voglia di sottoscrivere un abbonamento. Si tratta dell’app perfetta per chi voglia migliorare il proprio sonno, la propria capacità di concentrazione e l’autostima, ed è il massimo per tenere sotto controllo l’ansia.

Le migliori app per mindfulness

Se stai cercando altre app per meditare in italiano puoi optare però anche per altre soluzioni. Ad esempio Buddhify, app che si presenta come l’unica progettata per adattarsi a chi ha uno stile di vita moderno e impegnato. Riesce infatti a guidarci alle meditazioni più appropriate in ogni momento della giornata, da utilizzare per poter trovare la propria pace sfruttando i ritagli di tempo.

Il must per chi voglia invece avere un’app quasi completamente gratuita è Insight Timer. Attraverso la testimonianza di esperti del settore, permette di imparare a meditare con l’aiuto di veri professionisti. Può sembrare troppo “seria”, ma è in realtà una delle soluzioni migliori per chi è alle prime armi.

Infine, citiamo anche Synctuition, applicazione che unisce suoni tridimensionali e battiti binaurali per trasportarci in un mondo in cui la meditazione diventa un’esperienza completa, immersiva, totale. Ovviamente, in questo caso sarebbe il massimo godersi l’applicazione con l’aiuto di un buon paio di cuffie, ma per rilassarsi può bastare anche l’ascolto in cassa.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG