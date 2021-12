App per il ciclo mestruale: le migliori applicazioni per tenere sotto controllo il proprio calendario mestruale.

Tenere sotto controllo il proprio ciclo mestruale è un dovere per una donna. Non è però sempre semplice ricordarsi le date in cui arriva e termina il proprio ciclo, né è facile prevedere quando potranno ritornare le mestruazioni. Una necessità che è stata intuita molto presto da alcuni sviluppatori, che hanno voluto regalare a tutte le donne del mondo uno strumento importante per semplificarsi la vita: le app per il ciclo mestruale. Ormai sugli store sono disponibili diverse applicazioni su questo scopo, ma quali sono le migliori e le più consigliate?

Le migliori applicazioni ciclo mestruale Android

Se utilizzi uno smartphone Android e sei alla ricerca di un’app che disponga di un calendario mestruale gratis, utile per non dover sempre tenere il conto del periodo di mestruazioni, l’app che potrebbe fare al caso tuo è Clue – Traccia il tuo ciclo. Un’app disponibile per il download gratuito sia su Android che su iOS.

Con quest’app, fornendo informazioni sulla data di inizio e fine del proprio ciclo mestruale, ma anche sui sintomi premestruali, sarà possibile ottenere un calendario molto preciso, con tanto di agenda virtuale da poter aggiornare di volta in volta. Un perfetto strumento per poter anche comprendere quale sarà il periodo di ovulazione e capire se puoi o meno rimanere incinta.

Altra app molto completa, disponibile sia per Android che per iOS è Flo Calendario Mestruale. A differenza della precedente, questa partirà da una semplice domanda: vuoi rimanere incinta o ti serve solo tracciare il ciclo? A seconda della risposta verranno chiesti dati differenti e ti verranno fornite le informazioni più utili. L’app è tra l’altro completata anche da un’interessante Modalità gravidanza, perfetta per chi è in dolce attesa. Un’altra alternativa simile ma dall’interfaccia più curata, delicata e giovanile, è Maya – Tracker ciclo mestruale, per Android, iOS e Windows. La sua funzionalità più intrigante? La sezione Suggerimento del giorno e Curiosità, per cercare di scoprire sempre nuove informazioni utili.

Diario ciclo mestruale per Apple

Se hai a disposizione un iPhone e non ami nessuna delle app fin qui nominate, puoi scegliere come agenda del ciclo mestruale un’altra fantastica app, Life – Calendario mestruale. Disponibile gratuitamente sull’Apple Store, presenta un’interfaccia semplice, minimale, che fa da contraltare a una serie di opzioni molto utili. Può essere arricchita ancora di più attraverso un upgrade alla versione Premium, dal costo di 2,99 euro al mese, per avere oltre trenta funzionalità aggiunte, tra cui il calendarioa nnuale, la possibilità di creare tag personalizzate, l’esportazione dei dati e così via.

