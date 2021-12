App per cambiare colore capelli: quali applicazioni per poter scegliere il colore più adatto per rinnovare il nostro look.

Vorresti darci un taglio con il tuo biondo cenere, il tuo banale castano scuro o il tuo profondissimo nero? Cambiare colore di capelli è ormai un’esigenza per poter avere sempre un look glamour e di tendenza. Attenzione però: scegliere il colore sbagliato è piuttosto facile, ahinoi. Fortunatamente, per ridurre al minimo i rischi da diversi anni è arrivata in nostro soccorso la tecnologia. Sono tante infatti le app per cambiare colore dei capelli, software che possono farci vedere in anteprima come ci starebbe una determinata tinta. Ma quali sono le migliori? Scopriamole insieme.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

App per cambiare colore: quali scegliere

Una delle app più famose e utilizzate da giovani e più giovani è Hair Color. Tra le app per cambiare colore capelli gratis è infatti una delle più semplici. Disponibile per Android e iOS, permette di vedersi in tempo reale con un colore di capelli nuovo grazie a una serie di filtri efficaci, che rendono comunque i nostri capelli molto realistici.

selfie donna telefono

Un’alternativa di grande valore è Style My Hair, applicazione sviluppata da un’azienda di capelli e di tinte se ne intende: L’Oreal. Scaricabile sia su Android che su iOS, è caratterizzata da un’interfaccia semplice che permette di modificare la propria capigliatura in pochissimi tap.

Per molti utenti è la miglior app per cambiare colore di capelli. Il motivo? La sua completezza. Permette infatti anche di ricevere consigli sul colore di capelli che maggiormente si adatta al nostro volto.

Altre app per modificare il colore capelli

Tra le altre alternative consigliate dagli esperti c’è anche Acconciatura perfetta, un’app per vedere il taglio di capelli più adatto al nostro viso. Ma rimanendo ancorati al colore sono almeno due le alternative che vanno valutate: una per Android e una per iOS. La prima è Stile di capelli editor, un’app gratuita davvero divertente. Se cerchi un’app per cambiare colore capelli e barba potrebbe essere questa quella che fa per te, anche se la capigliatura è meno realistica di altre app già viste.

Infine per iOS non possiamo segnalare HairStyle: Hair Color Maker, una soluzione gratuita con un’interfaccia minimale e molti strumenti inclusi. Un’app meno professionale delle precedenti ma altrettanto valida per potersi schiarire le idee… e magari anche la frangetta!

Riproduzione riservata © 2021 - DG