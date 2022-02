Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Luca Salatino sembra molto preso da Alessandra, mentre Sossio e Ursula dovrebbero finalmente approdare in studio.

Uomini e Donne apre la settimana con un’altra puntata, condotta da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, si darà maggiormente spazio al trono classico. Mentre Matteo Ranieri è assente dallo studio, Luca si avvicina ad una nuova corteggiatrice creando malumore in Lilli. Sossio e Ursula dovrebbero finalmente approdare in studio per raccontare la loro bellissima storia.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Come riporta Il Sussidiario: “Secondo le anticipazioni rese note da Kontrokultura.it, al centro della nuova puntata dovrebbe esserci il tronista Luca Salatino. Il giovane ha deciso di dare spazio anche a nuove corteggiatrici e questo causerà qualche malumore nelle sue vecchie conoscenze. Matteo Ranieri, invece, a quanto pare non sarà presente in studio e dunque non sarà dedicato spazio al suo trono. Il motivo è legato all’assenza causa febbre della sua corteggiatrice Federica. Spazio quindi a Luca ed all’esterna con una sua nuova corteggiatrice. A colpire particolarmente il romano è stata Alessandra, che va così ad inserirsi tra Lilli e Soraya. L’esterna con la nuova conoscenza si è rivelata molto gradevole, con grande disappunto di Lilli che in una precedente puntata aveva ammesso di sentirsi più presa del tronista.”

Stando ai rumor del web, anche Sossio e Ursula saranno ospiti nel dating per parlare della loro storia dopo la breve crisi che ha colpito la coppia.

