Impossibile non aver visto, almeno una volta nella vita, il film Pretty Princess con protagonista la bellissima e bravissima Anne Hathaway. I fan più accaniti, e con un conto in banca da far paura, saranno contenti di sapere che la scuola della pellicola è stata messa in vendita: vediamo dove si trova e quanto costa.

Anne Hathaway: in vendita la scuola di Pretty Princess

Correva l’anno 2001, quando una bellissima Anne Hathaway compariva al cinema nei panni di Mia, protagonista della commedia Pretty Princess. Giovane ragazza che frequenta un college americano, scopre di essere la principessa di Genovia, un piccolo principato in Europa. Il film ha avuto un successo pazzesco e ha reso l’attrice la grande star che è oggi.

Una delle location della pellicola, ossia la scuola, è in realtà una villa di San Francisco e i proprietari hanno deciso di metterla in vendita. La dimora, che dall’utilizzo come set di Pretty Princess è stata ristrutturata più volte, risale al 1923 e occupa una superficie di 400 metri quadrati. Composta da tre piani, vanta oltre 12 stanze e un ascensore interno.

Quanti hanno visto il film con protagonista Anne Hathaway ricorderanno di certo le scale a doppia curva della scuola, la stessa dove i ragazzi si fermavano a chiacchierare. Questa parte dell’edificio è rimasta esattamente come il 2001. Ad essere cambiati, infatti, sono soprattutto gli interni.

Quanto costa la scuola del film Pretty Princess?

Gli interni della scuola di Pretty Princess, che ricordiamo essere una villa nella realtà, sono ampi. Al piano terra troviamo un soggiorno enorme, una sala da pranzo collegata alla cucina e una grande terrazza. Al primo, invece, ci sono le camere, tra cui la master bedroom con un fantastico bagno privato e cabina armadio. Allo stesso piano del garage, quindi al -1, troviamo una camera per gli ospiti con bagno interno, una sala cinema e un ufficio.

Il pezzo forte della dimora? Il giardino pensile con vista panoramica, cucina esterna e camino. Alla luce di quanto detto, è scontato che il prezzo di vendita della location del film con Anne Hathaway sia stellare: ben 6,5 milioni di dollari.